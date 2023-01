"Tellement gênant" : Cristiano Ronaldo fracassé par les internautes après sa conférence de presse hypocrite en Arabie Saoudite

Heureusement pour Cristiano Ronaldo que les Dieux du foot lui ont donné un certain talent pour ce sport, car il n'est définitivement pas fait pour une carrière d'acteur. Ce mardi 3 janvier 2023, l'ex-star du Real Madrid était en effet officiellement présentée à la presse par Al-Nassr, son tout nouveau club en Arabie Saoudite. Un choix critiqué et moqué (beaucoup lui reprochent de gâcher sa fin de carrière dans un club de troisième zone uniquement pour l'argent), qu'il a tenté de défendre lors d'une conférence.

Ronaldo heureux d'avoir signé en Arabie Saoudite ?

Le problème ? Il nous a offert la pire performance scénique possible, qui ferait passer les comédiens de Petits secrets entre voisins pour des génies capables de remporter tous les Oscars du monde. Ainsi, là où son visage était plus crispé que jamais (probablement la faute à un reflexe pour contenir ses larmes de désespoir qui ne demandaient qu'à sortir), l'ancien concurrent de Lionel Messi a osé affirmer que son choix de jouer pour ce club était uniquement sportif et absolument pas lié à son contrat XXL.

"En Europe, mon travail est terminé, j'ai tout gagné, j'ai joué dans les clubs les plus importants. Je veux donner une autre vision de ce pays et à ce football, a-t-il déclaré, comme s'il tentait lui-même de se persuader d'avoir fait le bon choix. Je viens ici pour gagner et jouer." Puis, il l'a ensuite assuré, pensant naïvement que personne n'a la télévision pour voir les matchs et connaître la réalité, jouer à Al-Nassr serait comme jouer à Manchester United : "Il n'y a pas d'équipes moins fortes que d'autres car elles sont de plus en plus préparées. Je me fiche de ce que les gens pensent et c'est mon devoir de leur prouver qu'ils ont tort, de changer leur vision du Championnat et du pays."

>> Ce portrait de Cristiano Ronaldo va vous faire cauchemarder : l'hommage raté aussi drôle qu'immonde <<

Les fans ne le croient pas et se moquent de lui

Des propos logiques de sa part (il n'allait évidemment pas cracher sur la soupe), mais jugés ridicules par les internautes. Entre ses haters de toujours qui savourent cette fin de carrière ratée - là où Lionel Messi vient à l'inverse de soulever la Coupe du Monde, et ses fans qui s'avouent déçus et trahis par ce transfert quand il aurait pu finir de façon romantique à Benfica (Portugal), les réactions sont particulièrement sadiques envers Ronaldo.

"Frérot, t'es entraîné par Rudi Garcia en Arabie Saoudite. Fin de la vanne", peut-on lire sur Twitter, tout comme, "Même la ligue Saoudienne savait pas qu'elle était compétitive" ou encore, "Les paroles de Cristiano Ronaldo à sa conférence de presse sont autant grotesques que la fin de sa carrière. Ridicule" et même, "Tellement gênant cette conférence de presse avec ce SIUUUUUU moisi. Ronaldo me fait tellement de peine".

Les histoires d'amour finissent mal en général et celle entre le football de haut niveau et CR7 vient de nous le rappeler.

>> Cristiano Ronaldo vole un but à la Coupe du Monde 2022 : les internautes se moquent de lui comme jamais <<