"Sortez les mouchoirs" : Magali Berdah passe du rire aux larmes en un temps record, elle se fait afficher par les internautes

Vendredi 20 janvier, Magali Berdah était invitée sur le plateau de BFM TV pour parler du cyberharcèlement dont elle est victime sur les réseaux sociaux. Souvenez-vous, tout a commencé lorsque Booba a dénoncé les nombreuses arnaques que les influenceurs essaient de vendre à leurs abonnés via leurs placements de produits, s'en prenant au passage à Magali Berdah, directrice de l'agence Shauna Events.

Depuis, la papesse de la télé-réalité reçoit de nombreux messages haineux, chose qu'elle ne supporte plus. Invitée dans l'émission Chez Jordan le mois dernier, Magali confiait être aidée pour surmonter ce harcèlement. "Je suis aidée par un psychologue. (...) Personne ne peut sortir indemne d'un cyber-harcèlement en meute comme je l'ai subi. Pour aller mieux, je suis sous traitement. Je prends des cachets. Un traitement un peu moins lourd en ce moment..."

Cette fois-ci au micro de BFM, elle explique que la situation ne s'arrange pas malgré le temps qui passe. "Ce sont des messages toutes les minutes qui n'arrêtent pas comme il tweet plusieurs fois par jour (en parlant de Booba, ndlr). À chaque fois qu'il fait un tweet, ça enchaîne la meute derrière". Des messages d'une violence extrême qui n'ont pas été sans impact. "Ça a détruit ma vie, on n'a plus de vie".

Magali Berdah trop fake ?

Si elle s'est montrée très émue et affectée sur BFM TV, c'est une autre Magali Berdah que l'on a vu dans TPMP People ce week-end. En effet, l'ennemie jurée de Booba était d'humeur joviale sur le plateau de C8 et a même explosé de rire lorsque Matthieu Delormeau a reçu un appel d'une société de recouvrement. Seul problème, les deux émissions étaient enregistrées le même jour et les internautes ont été nombreux à se moquer du changement d'attitude de Magali Berdah.