"Un sentiment d'injustice" : Magali Berdah repart de zéro après avoir été lâchée par Banijay

Vous n'en pouvez plus des placements de produits abusés et forceurs des stars de télé-réalité sur les réseaux sociaux pour des marques plus que douteuses ? Bonne nouvelle, ça devrait changer. Alors que Magali Berdah s'est retrouvée au centre de nombreuses polémiques ces derniers mois à cause de Shauna Events, son agence d'influenceurs, sa carrière s'apprête à connaître un tournant très spécial.

Shauna Events revendue, l'agence repart de zéro

Comme le dévoile Le Parisien, l'association entre Shauna Events et Banijay "a officiellement pris fin" alors que la société de production audiovisuelle derrière Touche pas à mon poste avait racheté l'agence en 2018. Selon le journal, les affaires de Magali Berdah - sous le coup d'une enquête pour pratiques commerciales trompeuses, auraient "fini par embarrasser Banijay", qui ne souhaiterait plus voir son image être associée à de tels scandales.

"Le groupe (...) préfère désormais développer une influence autour de candidats issus de ses émissions les moins sulfureuses, comme Koh-Lanta ou Miss France" précise Le Parisien. A cet effet, les dirigeants auraient donc tout fait pour faciliter ce divorce, quitte à revendre toutes les parts de cette entreprise à Magali Berdah pour... un euro symbolique.

Une somme ridicule ? Oui, mais qui s'expliquerait par les galères financières dans lesquelles serait aujourd'hui plongée Shauna Events. Face à la polémique au sujet des dropshippings, l'agence a logiquement été contrainte de mettre fin à ses partenariats avec les marques les plus problématiques. Le twist ? Jusqu'à présent, cela représentait visiblement l'équivalent de 95% de ses contrats. Autant dire que le chiffre d'affaires en a pris un coup et que l'avenir de Shauna Events est sur un fil. Et ce n'est pas le récent transfert de Nabilla vers une autre agence, We Are Influence, qui devrait arranger les choses.

Magali Berdah inquiète ? Pas encore

De quoi déprimer Magali Berdah ? Pas vraiment. Interrogée par Le Parisien, elle a effectivement rappelé qu'elle avait traversé une période compliquée, la faute notamment au harcèlement dont elle est la cible depuis les débuts du scandale et de la chasse aux sorcières orchestrée par Booba, "J'ai pensé à me jeter par la fenêtre", mais elle a surtout assuré que cette séparation avec Banijay était de son fait.

"J'avais besoin d'un objectif de reconstruction et d'une raison d'avancer, a-t-elle révélé au sujet de son indépendance retrouvée. C'était une question de survie pour moi. J'ai plein de projets et d'ambitions". Elle l'a ensuite confié, malgré une situation défavorable, elle se veut même optimiste, "Je suis convaincue de la viabilité de cette société". Elle aurait d'ailleurs passé ces dernières semaines à rassurer ses talents pour éviter qu'ils ne fuient ailleurs.

Un nouveau départ qui s'annonce compliqué

Néanmoins, qu'importe ses mots rassurants, il apparait évident que ce nouveau chapitre ne débutera pas de la meilleure des façons. Condamnée à un an de prison avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer une société après avoir été reconnue coupable d'abus de faiblesse et de blanchiment en 2019, Magali Berdah ne peut plus gérer la direction de sa propre agence et doit laisser la main à Stéphane Teboul, son compagnon.

Surtout, elle semble boycottée par une bonne partie du milieu de l'influence. Exclue d'une conférence de presse organisée par l'Observatoire de l'Influence responsable pour ne pas la voir décrédibiliser l'événement, et non invitée à une récente table ronde centrée sur la protection des consommateurs victimes d'arnaques sur les réseaux sociaux organisée par le ministère de l'Economie, il apparaît évident que Shauna Events va partir de très (très) loin pour se reconstruire une image auprès des partenaires et stars. Et cette fois-ci, Magali Berdah ne cache pas ressentir "un sentiment d'injustice" après dix années passées dans ce domaine.