"Siri, est-ce-que j'ai le Coronavirus ?" : un questionnaire utile pour aider les Américains

Avec plus de 15 000 décès dont plus de 9 000 en Europe depuis son apparition en Chine en 2019, le Coronavirus inquiète de plus en plus les populations du monde entier. La maladie a mis le monde en mode pause avec le confinement imposé dans de nombreux pays, l'arrêt de nombreuses industries comme celles du cinéma et des séries et la fermeture de nombreux commerces jugés "non essentiels". En France, 674 personnes ont perdu la vie et plus de 16 000 cas ont été diagnostiqués. Mais tous les malades ne peuvent pas se faire dépister. Afin de diriger les patients, Apple a ajouté une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d'évaluer leur état de santé.

Siri aide à diagnostiquer le Coronavirus

Disponible pour l'instant uniquement aux Etats-Unis, cette nouvelle fonction permet à Siri d'aider les utilisateurs d'iPhone, iPad et Mac à s'auto-diagnostiquer. Développé avec le CDC (Center for Disease Control and Prevention (Centre pour le contrôle et la prévention des maladies) et le US Public Health Service (Service de santé publique), ce questionnaire est accessible quand l'utilisateur demande s'il a le Coronavirus. Il doit ensuite répondre à des questions sur ses symptômes comme la présence de fièvre, de toux ou de gêne respiratoire et donne des conseils sur la marche à suivre selon les réponses.