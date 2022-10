"Qu'on me foute enfin la paix avec la Star Ac" : cette ancienne prof ne veut plus entendre parler de l'émission !

C'est enfin le retour de Star Academy à l'antenne de TF1. Si on aurait jamais parié pour un come-back de cette émission culte des années 2000 il y a un an, la première chaîne a décidé de surprendre tout le monde en annonçant une toute nouvelle édition en mai dernier. Treize candidats vont intégrer le château de Dammarie-les-Lys pour une formation de six semaines avec quelques changements au programme côté règles. Côté animation, pas de modification puisque c'est Nikos Aliagas qui va chapeauter le programme, accompagné d'un ex-candidate : Karima Charni.

Et du côté des profs ? Pour l'instant, tous n'ont pas été dévoilés. On sait que Michael Goldman sera le directeur, qu'Aria Crescendo devrait avoir un rôle et que Yanis Marshall sera le prof de danse. TF1 a aussi recruté l'ancienne finaliste Lucie Bernardoni pour être répétitrice. La première chaîne a également dévoilé que les nouveaux élèves recevront la visite au château d'anciens candidats cultes pour les aider et partager leur expérience. On a déjà hâte de les revoir ! Mais aurons-nous aussi droit au retour de certains professeurs des anciennes saisons ? Ça ne devrait pas être le cas selon les rumeurs. En tout cas, on est sûrs que cette ancienne prof ne devrait pas être de la partie...

Cette phrase déplacée dans Star Academy

Dans le livre Toutes pour la musique de Chloé Thibaud qui paraîtra le jeudi 20 octobre, Elodie Frégé a témoigné en évoquant son parcours dans Star Academy. La gagnante de la troisième édition est revenue sur la pression ressentie à l'époque de l'émission et évoqué un moment qui l'a marquée : une phrase de Raphaëlle Ricci, prof d'expression scénique. "J'ai l'impression que c'était la course à qui serait la plus bandante." confie la chanteuse qui ajoute que la prof a été particulièrement dure avec elle, alors qu'elle chantait en sous-vêtements. "Mais putain, tu n'étais pas à l'aise du tout, comment est-ce qu'ils t'ont fagotée ? T'avais des bourrelets sous les fesses" aurait déclaré la prof. "J'étais boulimique et elle me balançait ça devant des millions de gens. C'était la double peine" confie de son côté Elodie Frégé.

"Je n'ai jamais attaqué qui que ce soit sur son corps"

Face aux articles publiés à ce sujet, Raphaëlle Ricci s'est défendue sur Facebook. L'ex-prof a démenti les propos de son ancienne élève. "J'ai toujours assumé tout ce que j'ai dit et fait. Là il se trouve que je n'ai absolument jamais employé les mots relatés par Elodie pour me citer." écrit celle qui était absente du prime des 20 ans sur son compte. "À l'époque, je luttais avec mon anorexie et je n'ai jamais attaqué qui que ce soit sur son corps ou sa morphologie. Je vais donc croire que c'est une mauvaise interprétation. En revanche, ce qui est arrivé certaines fois, c'est que je m'en suis prise aux vêtements de certains candidats, d'où d'éventuels bourrelets vestimentaires. Autre chose, toujours concernant les propos d'Elodie qui me cite : le mot "fagoté" ne fait pas partie de mon vocabulaire ! Je pense qu'elle a dû confondre avec celui de sa grand-mère. Moi je parle de fringues, ça c'est mon mot pour parler de vêtements." ajoute la prof.

"Qu'on me foute enfin la paix"

Remontée, Raphaëlle Ricci en a aussi profité pour tacler Elodie Frégé. "Je trouve toujours dommage de se victimiser pour tenter de faire parler de soi, mais cela n'a jamais fait vendre ni album, ni bouquin, ni spectacle... uniquement des clics pour des médias poubelle. C'est un choix." a-t-elle écrit avant d'ajouter comme point final de ce coup de gueule. "Je souhaite très fort qu'on me FOUTE (et non pas fiche 😉) ENFIN LA PAIX avec la Star Ac, ce qui sera certainement le cas dès demain" a-t-elle écrit de vendredi. A bon entendeur...