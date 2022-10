"Qu'elle reste correcte avec moi" : cet agriculteur de L'amour est dans le pré recadre une prétendante recalée

Dans la saison 17 de L'amour est dans le pré, actuellement diffusée sur M6, Alexandre a pu faire la rencontre de deux prétendantes : Laura et Annaïg. Et comme on a pu le découvrir au fil des épisodes, c'est cette dernière qui a tapé dans l'oeil de l'éleveur laitier et céréalier, ce qui a récemment obligé Laura à faire ses valises.

Alexandre, un "menteur" selon Laura

Or, contrairement à ce que l'on aurait pu penser, Laura n'est pas du tout partie en bons termes. Alors que le célibataire a récemment révélé que ce départ était lié à un reproche de sa prétendante après qu'il n'a pas souhaité descendre de son cheval lors d'une balade à deux, celle-ci a répliqué sur Instagram en l'accusant d'être un menteur.

"J'aimerais bien qu'il arrête de raconter des mensonges. Je ne lui ai jamais demandé de descendre de son cheval, et lui ai encore moins reproché, a-t-elle déclaré au début du mois, mettant en avant sa propre expérience dans le domaine de l'équitation. Ce n'est pas du tout cohérent ce qu'il dit. Quand j'ai vu ça, à la fois j'avais envie de rire, et à la fois je me demandais ce qu'il faisait." Puis, elle l'a précisé, tous les deux ne sont pas compatibles et cette situation le rappelle bien, "Je ne comprends pas pourquoi il raconte toutes ces conneries. Je pense que c'est parce qu'il veut se donner une autre raison sur mon départ et ne pas assumer la mienne. Je le répète, la plus grosse raison de mon départ, c'est le manque de compréhension entre nous".

L'agriculteur contre-attaque

Une mise au point piquante sur une mise au point, qui vient d'entraîner... une nouvelle mise au point. Mécontent de voir son image être traînée dans la boue comme ça, l'agriculteur a donc souhaité réagir à ces propos lors d'une interview accordée à Télé-Poche. Et il n'a pas caché son mécontentement.

"Laura ne me correspondait pas parce qu'elle est hypersensible [en référence à ses crises de larmes incontrôlées, ndlr]. Ça ne m'empêche pas de la respecter", a-t-il dans un premier temps appuyé, avant d'élever la voix, "Qu'elle reste donc correcte avec moi et moi je le reste avec elle. Mais il ne va pas falloir non plus qu'elle raconte des conneries". Puis, il l'a rappelé : "Elle a eu sa chance comme tout le monde et le fait que ça n'ait pas marché ça fait partie de la vie."

Oui, alors que les températures s'apprêtent à remonter en France, Alexandre vient d'apporter un vent frais glacial qui ne devrait pas laisser Laura indifférente...