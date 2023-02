"On ne l'a fait pas à moi !" : un chroniqueur de Ca peut vous arriver ivre ? Julien Courbet l'affiche sur M6

Depuis novembre 2020, Julien Courbet officie le matin sur M6. Il y présente Ca peut vous arriver. Au cours de son émission du mercredi 8 février 2023, l'ancien animateur de Sans aucun doute est apparu en roue libre. Julien Courbet a donné la parole à l'un de ses chroniqueurs présents en coulisses. Stan l'a invité à revenir sur le dossier de Simon, victime d'un artisan douteux. Le consommateur s'est entretenu avec l'animateur de M6, qui a tenu à demander davantage de précisions à Maître Anne Cadoret.

Julien Courbet affiche Maître Anne Cadoret sur M6

Le présentateur de Ca peut vous arriver a été interpellé par l'attitude de sa chroniqueuse. Maître Anne Cadoret s'est vue être affichée à l'antenne de M6 après avoir baillé. "Heureusement la caméra était sur moi, mais il y a quand même trois témoins... Je peux vous dire qu'elle a toute sa dentition. J'ai même pu voir les dents de sagesse !", a-t-il balancé.

Quelques instants plus tôt, Julien Courbet a dévoilé un extrait de la conversation entre l'artisan et l'un de ses chroniqueurs. L'attitude de celui-ci a particulièrement retenu son attention. "Notre journaliste, JB, a passé ce coup de fil à un moment de la journée où il était fatigué et aviné. Il faut dire les choses comme elles sont...", a-t-il lâché.

>> Un téléspectateur lâche une dinguerie à l'antenne <<

"Il a dû y avoir un pot à la rédaction..."

L'ex-chroniqueur de Cyril Hanouna et TPMP s'est voulu transparent envers ses fidèles téléspectateurs. "Réécoutons la première intervention de JB...", a-t-il lancé, tout en imitant son chroniqueur dans un état d'ébriété avancé. "On ne l'a fait pas à moi ! Ca, ça s'est passé en fin d'après-midi. Il a dû y avoir un pot à la rédaction...", a-t-il commenté.

Pour le vérifier, Julien Courbet s'est tourné vers Stan. "C'est très probable, mais malheureusement, on ne maîtrise pas quand les artisans vous rappellent vous savez... Nous, on était en plein pot et puis, l'artisan a appelé. JB avait tenté le matin même. Et puis, l'artisan rappelle. JB, qui débarrasse le plancher, à 19h30... Qu'est-ce que vous voulez ?", a confessé son chroniqueur.