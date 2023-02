"Heureusement la caméra était sur moi..." : Julien Courbet grille et affiche l'une de ses chroniqueuses dans Ca peut vous arriver

Parallèlement à Capital, émission pour laquelle il a quitté Cyril Hanouna et TPMP en 2018, Julien Courbet s'est vu lancer un nouveau défi par M6 en 2020. La chaîne l'a propulsé en matinée avec Ca peut vous arriver.

En cette saison 2022/2023, Julien Courbet continue d'officier le matin sur M6. La chaîne privée retransmet, en simultané avec RTL, Ca peut vous arriver entre 10h05 et 11h30. Au cours de son édition du mercredi 8 février 2023, l'ancien animateur de Sans aucun doute sur TF1 n'a pas hésité à afficher l'une de ses chroniqueuses en direct.

L'équipe de Ca peut vous arriver est venue en aide à Simon. Ce dernier a engagé un artisan pour qu'il lui fournisse et pose un mur de clôture. "Il avait payé 2 500 euros d'acompte et ce monsieur n'était jamais venu. A priori, il n'aurait même jamais commandé le matériel et il n'aurait pas non plus d'assurance décennale", a précisé Charlotte Méritan.

"Vous avez baillé là..."

Après s'être tourné vers son négociateur, Bernard Sabbah, Julien Courbet a donné la parole à Anne Cadoret. Quelques instants plus tard, l'avocate s'est mise à bailler. Si cet instant n'a pas été diffusé à l'antenne de M6, l'animateur de Ca peut vous arriver ne s'est pourtant pas gêné pour le faire remarquer.

"Vous avez baillé là, je vous ai vu. Ce n'est pas grave. Heureusement la caméra était sur moi, mais il y a quand même trois témoins... Je peux vous dire qu'elle a toute sa dentition. J'ai même pu voir les dents de sagesse !", s'est amusé celui qui a fait face à une étonnante révélation d'un téléspectateur la veille. "Non je les ai enlevées !", lui a répliqué Anne Cadoret.

"Il y a peu d'émissions comme ça..."

Julien Courbet ne s'est pas arrêté là. "La nuit s'est bien passée, tout va bien ?", a-t-il lancé à sa chroniqueuse. "Oui ça va, mais c'est tôt le matin. Je rejoins Adeline là dessus", a surenchéri Anne Cadoret. "Il y a peu d'émissions comme ça où vous voyez... Par exemple, au journal de 20 heures, vous ne verrez jamais Gilles Bouleau...", a asséné l'animateur, tout en mimant le présentateur du JT de TF1 en train de bailler et s'étirer à l'antenne.