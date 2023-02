"Ma femme m'a dit qu'elle allait me faire une gâterie" : en direct, un auditeur de Julien Courbet lâche une dinguerie, le plateau pleure de rire

Julien Courbet se souviendra longtemps de ce lundi 6 février 2023. En effet, alors qu'il était aux commandes de son émission Ça peut vous arriver comme tous les matin, l'animateur d'M6 et RTL a reçu l'appel d'un auditeur à qui il est venu en aide récemment. La personne au bout du fil est Jeoffrey, qui a eu un énorme dégât des eaux que son assurance habitation ne voulait pas indemniser.

>> TPMP : Julien Courbet, Enora Malagré... que deviennent les anciens chroniqueurs de Cyril Hanouna ? <<

"L'assurance ne prenait rien en compte, mais le pouvoir de votre émission est redoutable, car figurez-vous que, grâce à votre intervention, vous avez débloqué une situation de plusieurs mois en quelques heures. Donc c'est magnifique", a expliqué l'auditeur, très reconnaissant. "Vous avez touché votre argent ?", lui a alors demandé Julien Courbet, tout sourire. Mais l'animateur n'était pas prêt pour la dinguerie que lui a lâché Joeffrey par la suite.

"Ma femme m'a dit qu'elle allait me faire une gâterie"

"Oui oui, tout à fait. Par contre, Julien, vous m'aviez conseillé d'envoyer des traces écrites et de ne pas me contenter d'un simple appel téléphonique... Mais ça, je ne vous cache pas que ça ne marche pas dans le privé parce qu'hier, ma femme m'a dit qu'elle allait me faire une gâterie, je lui ai dit qu'elle me mette par écrit cette proposition et elle m'a répondu d'aller me faire foutre", a balancé l'auditeur sous les rires du plateau.

>> Julien Courbet insulté en direct par un auditeur sur RTL : "N*que ta mère !" <<

"C'est un peu le problème. Vous voyez, dans des émissions enregistrées, ça, on arrive à le couper. Mais là, comme on est en direct (...) Bon écoute, tant mieux s'il n'y a pas d'écrit, je n'ai rien entendu...", lui a répondu l'ancien chroniqueur de TPMP aussi gêné qu'amusé, avant de conclure : "En tout cas on était content de vous parler Jeoffrey, merci !"

La séquence complète est à découvrir dans la vidéo en haut de l'article.