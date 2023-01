"Nous avons dû tourner deux fois" : pourquoi Spider était un gros problème pour James Cameron sur le tournage d'Avatar 2

Le deuxième film de la saga Avatar est un vrai succès au cinéma en ce moment. Le tournage du film a fait beaucoup parler. En plus de sa longueur, les rumeurs se répandent sur les difficultés de travailler avec James Cameron. Zoe Saldaña avait d'ailleurs donné son avis très cash sur le sujet. Mais le tournage d'Avatar : La Voie de l'Eau a aussi demandé beaucoup de temps parce que certaines scènes étaient vraiment compliquées à tourner.

Double araignée

Lors d'une interview accordée à Vanity Fair, James Cameron a mis en lumière les problèmes posés par les scènes partagées par les Na'vis et les humains, dont il décrit le processus de création comme "terriblement compliqué". Plus précisément, le cinéaste fait référence à celles impliquant Spider, le personnage incarné par Jack Champion.

Afin de donner vie à ces passages, Champion a dû jouer son rôle deux fois, la première fois en tant que référence pour ses co-stars lors du processus de capture et la deuxième fois pour être filmé en action réelle.

"La beauté est que nous avons dû le faire deux fois. Russ (Carpenter, directeur de la photographie) éclairait la scène, donc tout ce que nous faisions avec Jack photographiquement, nous le faisions auparavant en termes de capture", explique Cameron.

Une différence d'âge

La longueur du tournage a aussi été difficile parce que l'acteur grandissait entre les prises. "Jack a fait toute sa performance deux fois, une fois pour tous les autres acteurs comme Sigourney, Britain et Sam, donc il était en quelque sorte hors caméra là-bas. Et là, il avait environ 13 ans. Et puis quand nous avons tourné, il avait 15 ans, donc il a un peu changé de taille et de gamme vocale, mais nous l'avons recouvert et puis nous avons eu des scènes de capture."

Heureusement, le bon travail de Carpenter et le travail de Weta avec le VFX ont réussi à surmonter les obstacles de ces deux années d'intervalle et à réaliser une intégration fantastique des deux matériaux.

