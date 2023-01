Après avoir annoncé son arrivée dans les suites d'Avatar 2, cette énorme star est finalement recalée

C'est officiel, trois nouveaux films Avatar à venir

Nouveau pari gagné pour James Cameron. Là où de nombreuses personnes étaient persuadées qu'Avatar sorti en 2009 n'avait pas réellement impacté la culture populaire (malgré ses près de 3 milliards de dollars de recettes au box-office) et que les treize années d'attente qui ont séparé ce film de sa suite, La Voie de l'eau sortie en décembre 2022, allaient freiner sa performance, le réalisateur peut aujourd'hui se targuer d'un nouveau carton.

En seulement quelques semaines, Avatar 2 est effectivement devenu le 6ème plus gros succès de tous les temps au cinéma (si on met de côté l'inflation) avec plus de 1,7 milliard de dollars récoltés dans le monde, et son ascension semble bien partie pour continuer encore un bout de temps. Un hit hallucinant qui fait logiquement la fierté de James Cameron qui a toujours cru en cette franchise - au point d'avoir mis en place des technologies nouvelles pour nous immerger davantage dans l'histoire, et qui a officiellement débloqué ses projets futurs.

Le réalisateur l'a récemment confessé, en plus d'Avatar 3 prévu en 2024 au cinéma, l'histoire se poursuivra comme il l'a toujours prévu avec des films Avatar 4 et 5 qui devraient très bientôt entrer en production. Des suites très attendues des spectateurs qui souhaitent à nouveau explorer Pandora, mais dont aucun détail n'a encore filtré du côté de l'intrigue. Quoi que, ce n'est pas tout à fait vrai.

Vin Diesel dans Avatar 3 ? Oui... mais non

En réalité, on sait déjà une chose sur les prochains films à venir : Vin Diesel n'apparaîtra pas à l'écran. L'anecdote peut paraître anodine, mais cette info casting se retrouvait pourtant régulièrement au centre de nombreuses rumeurs depuis avril 2019. En cause ? A cette époque, la star de Fast and Furious s'était filmée au côté de James Cameron sur les plateaux de tournage d'Avatar 2 et 3 et avait notamment révélé son admiration pour le cinéaste : "Il y a une personne à Hollywood que j'ai toujours voulu rencontrer, dont je voulais apprendre, et ça arrive".

Puis, deux ans plus tard, au détour d'une interview accordée à MTV, Vin Diesel - interrogé sur la possibilité de le voir intégrer la famille des Na'vis, s'était montré étonnamment gêné par la question, avant de répondre ceci : "J'ai passé du temps avec Cameron mais je n'ai encore rien tourné. (...) J'adore James Cameron et j'adore la saga. Je peux dire sans risque qu'on va travailler ensemble". Bref, ça paraissait évident qu'il se tramait quelque chose en coulisses.

Or, aussi incroyable que cela puisse paraître, Jon Landau (producteur) vient finalement de surprendre tout le monde à travers une interview. Au micro de Variety, ce dernier - visiblement agacé par la rumeur, a tenu à assurer qu'il ne s'agissait que d'un fantasme du public/des journalistes et qu'il n'y avait rien de concret derrière. "Vin était là en tant que fan, a-t-il assuré. Il est venu, a visité le plateau un jour pour découvrir ce que nous faisions et les gens ont ensuite interprété ça hors contexte".

Alors, faut-il vraiment croire ce producteur historique ou au contraire, s'agit-il d'une diversion de sa part pour préserver une énorme surprise ? Rendez-vous en 2024 pour le découvrir (ou avant, si Vin Diesel confirme qu'il ne sait pas garder un secret).