"Ne cherche pas, tu n'auras pas son numéro" : la prod de L'amour est dans le pré a tout fait pour empêcher ce couple

Ce lundi 14 novembre 2022, M6 a diffusé le tout dernier épisode de L'amour est dans le pré 2022. On a découvert que Jean n'était plus en couple avec Laurence et on a pu voir Karine Le Marchand recadrer un agriculteur. Durant le bilan, Nadège a également annoncé à l'animatrice qu'elle avait trouvé l'amour auprès d'un certain Pierre, le meilleur ami de... Guillaume le Limousin.

"La production suggérait qu'il lui écrive"

Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, l'agriculteur a tout balancé sur son rôle de Cupidon. Tout aurait commencé dès le mois de janvier, quand tous les participants se sont rencontrés avant la diffusion de leur portrait. Celui qui a fait une grosse gaffe avec Noémie a tout de suite bien accroché avec Nadège et son ami Pierre lui a confié son crush pour l'agricultrice. "Je lui ai dit : 'Ne cherche pas, tu n'auras pas son numéro. Tu n'auras rien du tout'", précise Guillaume.

Finalement, en février, lors du salon de l'agriculture, il a appelé son pote en visio alors qu'il était en compagnie de Nadège et ils ont parlé ensemble assez longtemps. Le courant est si bien passé que "la production suggérait qu'il lui écrive", confie Guillaume.

"La production a dit qu'il fallait arrêter"

Sous le charme, le fameux Pierre aurait donc essayé d'en savoir plus sur l'agricultrice. "Il voulait son Facebook. Je lui ai dit : 'Je ne crois pas, je ne donnerai rien du tout. Si tu veux, tu n'as qu'à le chercher'. Il a dû y passer toute la nuit, puisque le lendemain, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait trouvé. Je lui ai répondu qu'il faisait ce qu'il voulait et que cela ne me regardait pas", explique le chéri de Noémie, avant d'ajouter que "la production a dit qu'il fallait arrêter", quand elle s'est aperçue que le courant passait bien. En effet, à ce moment-là, Nadège était toujours candidate de l'émission.

Le véritable coup de coeur a finalement eu lieu plus tard. Lors du "fameux week-end où il y avait Noémie, Nadège et Alain l'Auvergnat qui nous a rejoints dans la soirée", raconte Guillaume.