"J'ai pris une claque dans la gue*le" : ce candidat de L'amour est dans le pré fait une énorme gaffe dans un jacuzzi et risque de tout perdre (spoiler)

C'est bientôt l'heure du bilan pour les candidats de L'amour est dans le pré 2022. En attendant, nos agriculteurs préférés sont de retour ce lundi 31 octobre 2022 dans un épisode exceptionnel, déjà dispo sur Salto. Si tout roule pour certains, comme Jean qui va apparaître chaud comme la braise, d'autres candidats vont déchanter.

C'est notamment le cas de Guillaume. Depuis que Noémie est partie de la ferme, les deux amoureux se sont revus plusieurs fois et ils semblent plus amoureux que jamais. Dans ce prime, on va voir l'agriculteur passer quelques jours chez Noémie.

"C'est quand mon anniversaire ?"

La maison de la Nordiste n'est pas terminée et elle a donc loué une superbe maison avec jacuzzi pour l'occasion. Tout se passe à merveille durant le séjour et, avant de se quitter, ils décident de faire un petit bain tous les deux. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu pendant ce moment qui aurait dû être romantique.

>> Noémie (L'amour est dans le pré 2022) répond aux rumeurs de couple avec Guillaume <<

Alors qu'ils parlent de se revoir au plus vite, Guillaume dit qu'il a des choses de prévu le dernier week-end d'août. Cela ne plait pas du tout à Noémie, car c'est le week-end de son anniversaire. "Le 27 août ?", demande l'agriculteur. "C'est quand mon anniversaire ?", l'interroge à son tour sa chérie. "Le 28 ? Le 29 ? Non le 31 !", tente de se dépatouiller Guillaume, mais trop tard, le mal est fait. "Tu me prends comme ça là, j'ai pas le temps de réfléchir, je me fais masser", essaye-t-il de se justifier.

"Ça m'a touchée"

Très vexée, Noémie, reste très froide avec lui jusqu'au moment de son départ. "Il s'est trompé sur ma date d'anniversaire, c'est toujours un peu blessant. Ça m'a touchée", explique-t-elle, avant d'ajouter : "j'ai pris une claque dans la gueule [...] Je me dis qu'il s'en fiche de moi".

Cette gaffe sera-t-elle la cause d'une rupture ? Affaire à suivre.