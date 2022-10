"Je vous demande d'arrêter" : Noémie (L'amour est dans le pré 2022) répond aux rumeurs de couple avec Guillaume et calme les internautes

C'est bientôt l'heure du bilan pour les agriculteurs de L'amour est dans le pré 2022 et on commence petit à petit à découvrir qui a trouvé sa moitié et qui est resté célibataire. Dans l'épisode diffusé le 18 octobre dernier, on a vu que Noémie avait passé la nuit avec son prétendant Gaël et qu'elle semblait plus amoureuse que jamais. Malheureusement, on les a retrouvé quelques semaines plus tard face à Karine Le Marchand et ils ont révélé qu'ils n'étaient plus ensemble.

"J'avais l'impression que lui était plus à fond que moi", a-t-elle confié à l'animatrice, qui a tout fait pour les rabibocher. "Je me dis que si là quand on s'est revus, je n'avais pas le petit truc, qui me donnait envie d'aller vers lui. Je me dis que dans six mois, je ne l'aurai pas. Ça me fait mal au coeur de dire ça", a ajouté Nonoche.

"Guillaume et moi même ne sommes pas en couple"

Pendant la discussion, l'agricultrice a précisé qu'elle avait pris la décision de rompre à la suite d'un week-end chez Guillaume, un autre candidat de la saison. Depuis l'annonce de Noémie, de nombreux internautes sont persuadés qu'elle s'est justement mise en couple avec le Limousin. Ils insistent notamment sur la ressemblance frappante entre l'agriculteur et Gaël. Mais, ce mercredi 26 octobre 2022, la candidate a tenu à démentir les rumeurs.

