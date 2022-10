L'amour est dans le pré 2022 : un agriculteur lâche un "je t'aime"... mais finit en larmes (spoiler)

L'amour est dans le pré 2022 est de retour sur M6 ce lundi 24 octobre 2022 avec l'épisode 10. Le prime est déjà disponible sur Salto et on peut dire qu'il ne va décevoir personne ! En effet, on va notamment retrouver Jean, l'un des chouchous des téléspectateurs. L'agriculteur va être surpris à la sortie de sa première nuit avec Laurence et ne va pas cacher son bonheur.

Du côté de chez Jean-Paul, c'est plus compliqué. Valérie se rend compte qu'il préfère Davy et va fairet ses valises. Malheureusement, elle a tilté ça un peu tard puisqu'il ne reste que très peu de temps à l'agriculteur et l'élue de son coeur pour profiter tous les deux. Quand le séjour de Davy touche à sa fin, Jean-Paul, la raccompagne à la gare, très ému. "Le départ de Davy, ça me fait un peu de la peine parce que la rencontre était extraordinaire", déclare-t-il, face caméra.

"J'ai eu un coup de coeur"

Il entre dans le train avec Davy pour l'aider avec sa valise et, au moment de partir, on entend deux bisous et surtout, on l'entend déclarer sa flamme à sa prétendante. "Je t'aime", lui dit-il, avant de sortir du train et de la regarder partir. Malheureusement, on n'entend pas Davy lui répondre le "moi aussi" tant espéré.

"Ça va me faire un grand vide", regrette-t-il très touché. "J'ai eu un coup de coeur et il y a quelque chose qui s'est passé et qui ne s'explique pas. Rien n'a malheureusement pu se décider pour l'instant. On va laisser faire le temps (...) On était entré dans un autre monde, et je me retrouve dans mon monde", conclut-il, les yeux pleins de larmes.

Alors, Jean-Paul ira-t-il retrouver Davy en Suisse ? Visiblement la décision n'est pas entre ses mains...