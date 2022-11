"On ne couchera pas ensemble" : Karine Le Marchand recadre un agriculteur qui la drague lors du bilan dans L'amour est dans le pré 2022

La saison 17 de L'amour est dans le pré, c'est fini. Après des semaines à suivre les aventures de nos agriculteurs et agricultrices préféré(e)s, on a enfin découvert ce qu'il est advenu des couples... et c'était la douche froide. En effet, seuls trois couples ont été formés dans cette édition (retrouvez le bilan complet). On vous rassure, certains ont trouvé l'amour depuis comme Sébastien qui a largué Léa, Nadège qui va tout plaquer après trois mois de couple ou encore Jean qui, surprise, a trouvé l'amour depuis qu'il s'est fait larguer par Laurence.

Mais s'il y en a bien un qui est toujours solo et l'a mérité, c'est Alain le Breton. Durant l'aventure, il avait prouvé qu'il n'avait rien d'un gentleman. La preuve, il a fait du forcing à Marie-Ange pour coucher avec elle et c'est fait recalé. Surprise (non), il est arrivé en solo face à Karine Le Marchand pour le bilan d'ADP 2022... et a tout osé.

Quand Karine Le Marchand recadre un agriculteur

Au moment de faire le bilan de son aventure (en compagnie d'Agnès), Alain le Breton a avoué : "Avec les femmes qui sont venues, on s'est pas compris, il n'y a pas eu de déclic". Et alors que Karine Le Marchand lui faisait remarquer que sa future chérie devrait avoir "une bonne libido", Alain s'est un peu lâché ! "On est d'accord. Ce qui doit couler de source, quoi. Regarde, on est tous les deux. On discute, ça coule" a-t-il expliqué face à l'animatrice. Mais elle lui a mis un stop. "Oui mais non, on ne couchera pas ensemble, je te le dis tout de suite !" a-t-elle lâché comme vous pouvez le voir avec la séquence dans notre diaporama.

Evidemment, Alain le Breton ne s'attendait pas à conclure avec Karine Le Marchand. "Non mais je connais mes limites" a-t-il expliqué en rigolant. Et l'animatrice de répondre : "Et moi aussi". "Si tout le monde connait ses limites et est d'accord ça va." a-t-il conclu. Ouf, on a évité un nouveau malaise extrême !