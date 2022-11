Surprise ! Jean est en couple avec une prétendante recalée de L'amour est dans le pré, ciao Laurence !

Rupture brutale avant le bilan entre Jean et Laurence

Après plusieurs semaines d'aventure, c'est ce lundi 14 novembre 2022 que la saison 17 de l'Amour est dans le pré a pris fin sur M6. Et malheureusement pour Jean, comme on a pu le découvrir lors du bilan, son histoire avec Laurence n'a finalement pas fonctionné. Alors que l'éleveur pensait avoir enfin trouvé la femme idéale avec cette prétendante, celle-ci a finalement pris la décision de rompre quelques semaines avant ce face-à-face tant attendu avec l'animatrice.

"Elle ne s'était pas rendu compte de la distance et que sa famille allait lui manquer, a-t-il expliqué à Karine Le Marchand. Elle n'avait jamais changé de département. Elle était vraiment déçue". La fin d'une relation qui a été difficile à vivre pour le candidat, mais qui a également marqué le début... d'une autre histoire.

L'éleveur n'est plus célibataire

C'est au micro de Télé-Loisirs que l'éleveur de vaches allaitantes a en effet dévoilé la bonne nouvelle : il n'est plus un coeur à prendre. A l'issue du tournage, et comme c'est la tradition, la production lui avait remis les fameuses lettres de prétendantes qui n'avaient pas été choisies pour l'étape du speed-dating avec l'espoir qu'il y trouve son bonheur, hors caméras. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, ça a fonctionné. En reparcourant les lettres, il s'est rappelé que l'une d'entre elles l'avait fortement impressionné quelques mois auparavant.

"Son courrier était tellement bien fait que c'était trop beau pour être vrai, je l'ai dit lors de l'enregistrement de l'émission, du coup je ne l'ai pas fait venir", a-t-il dans un premier temps recontextualisé. Une perfection qui lui avait donc fait peur au début, mais qu'il a décidé d'affronter, conscient qu'il s'agissait peut-être d'un signe : "Quand je suis rentré du bilan, au bout de quelques jours, je l'ai contactée. Et elle m'a répondu !"

A ce jour, il est encore trop tôt pour en savoir plus à son sujet, mais si l'on se fie aux propos de Jean, cette relation semble déjà sérieuse. Comme il l'a précisé avec humour, cette prétendante est tellement géniale qu'elle a même réussi à lui faire oublier ses critères de sélection : "Elle a 4 mois de plus que moi alors que je voulais une plus jeune !" Preuve que cette femme n'est décidemment pas comme les autres.