Justin Bieber et J Balvin remixent "Mood", le tube de 24kGoldn et iann dior qui enflamme TikTok

Durant le premier confinement, TikTok est devenue l'activité préférée de nombreux français et depuis, ils ne peuvent plus s'en passer. Ils s'éclatent sur des trends, des chorégraphies, des challenges ou encore des playback, mais l'appli a aussi un autre avantage : elle fait percer des artistes, comme Wejdene, qui a enflammé les abonnés avec son tube Anissa.

Justin Bieber et J Balvin remixent le hit "Mood"

D'autres morceaux ont aussi explosé grâce à TikTok : Say So de Doja Cat, Savage de Megan Thee Stallion, Savage Love de Jason Derulo, Première fois d'Imen Es et Alonzo, Banana de Shaggy, Supalonely de Benee et Gus Dapperton ou encore Rockstar de DaBaby et Roddy Ricch. En ce moment, c'est le son Mood de 24kGoldn en feat avec iann dior qui est pas mal repris sur l'application : plus de 2 millions de vidéos ont été réalisées avec le single en fond. Il cartonne aussi sur YouTube puisque le clip n'est pas loin d'atteindre les 68 millions de vues.

Face à cet immense succès, les deux rappeurs 24kGoldn et iann dior ont décidé de continuer à surfer sur la vague en dévoilant un remix de Mood sur lequel ils ont collaboré avec deux artistes célèbres et pas des moindres puisqu'il s'agit de Justin Bieber et J Balvin. Eh oui, l'interprète de Lonely et le roi du reggaeton ont accepté de poser leur voix sur la nouvelle version du son et le résultat est plutôt satisfaisant non ?