"Merci de ne pas me mêler à n'importe qui" : Illan Castronovo et Julien Bert cités dans deux plaintes pour viol, ils démentent et se clashent

Le Parisien a lâché une bombe sur Julien Bert et Illan Castronovo . Dans un article, le journal a révélé que les noms des deux candidats de télé-réalité seraient cités dans deux plaintes pour viol. Ses deux plaintes contre X, viendraient de deux jeunes femmes âgées de 18 et 20 ans à l'époque, après une soirée en boîte de nuit avec les deux stars dans le le Loir-et-Cher. D'après Le Parisien, les deux jeunes femmes auraient perdu connaissance après avoir bu un verre offert par Illan.

Illan et Julien Bert cités dans deux plaintes pour viol

L'une d'elle aurait déclaré avoir été réveillée par le flash d'un téléphone pointé sur elle et tenu par Julien Bert. Selon la plainte, elle avait alors le pantalon baissé dos à Illan Castronovo, qui avait lui aussi son pantalon baissé. L'autre plaignante aurait expliqué être redescendue des loges de l'établissement sans aucun souvenir. Son corps portait alors des ecchymoses et son tampon hygiénique avait disparu.

Alerté par la parution de cet article, Julien Bert a été le premier à réagir. "Tout le monde veut me mêler à des choses qui ne me regardent pas, qui ne me concernent pas (...) Moi j'ai zéro plainte contre moi, j'en aurai zéro parce que je fais attention aux femmes, surtout aux femmes qui m'entourent, et moi je ne leur manque pas de respect, donc merci de ne pas me mêler à n'importe qui", a déclaré celui qui se rapproche de plus en plus de Mélanie Dedigama.

Les deux candidats réagissent et se clashent

Des propos qui n'ont pas plu du tout à Illan qui a également pris la parole sur TikTok. "Je ne fume pas, je ne bois pas, je n'ai jamais touché à la drogue, ni de près, ni de loin. Julien Bert le sait. Cette soirée, je m'en souviens très bien, (...) je me souviens de tout ce que j'ai fait. Et lui s'en souvient très bien aussi, il avait filmé. Cette histoire on l'a racontée à pleins de candidats tellement cette soirée était drôle. Personne n'a été forcé ou drogué, Julien le sait très bien", a-t-il assuré avant de s'adresser directement à Julien qu'il accuse de "jouer sur les mots" : "Je ne vais plus me laisser faire. (...) C'est toujours les plus méchants qui ont la belle couverture. Je ne fais pas semblant et je ne vais plus me taire. Tu me mets un gros pique comme ça alors que tu sais très bien qu'il ne s'est rien passé".

En tout cas, les deux sont d'accord sur un point : selon eux, ils n'ont rien fait de mal.

Dans l'attente d'un éventuel jugement, Illan et Julien restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés.