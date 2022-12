"Même riche, je n'achète pas ça" : la tenue de Julien Tanti fait hurler les internautes

Par Mathis Ferrut Journaliste people, télé, télé-réalité Passionné par le monde des médias depuis son plus jeune age, la télévision n’a aucun secret pour lui. Loft Story, Star Academy, Secret Story, les Ch’tis, les Marseillais… Il est une véritable encyclopédie de la télé-réalité. Il est aussi un fan de sport (particulièrement de football et du Paris Saint-Germain) et de musique. Il écoute de tout et ses playlists en surprennent plus d’un !

Actuellement en diffusion dans Le Cross, on ne peut pas dire que Julien Tanti vive la meilleure aventure de sa vie. Pour la première fois, son rôle de chef des Marseillais est remis en cause et Noré aimerait bien le détrôner. On a également appris qu'il avait dû quitter le tournage avant la fin à cause d'une blessure. Loin de se laisser abattre, il vit sa meilleure vie à Dubaï. Récemment invité à un événement mode, sa tenue n'a pas fait l'unanimité auprès des internautes et il a reçu de nombreuses critiques.