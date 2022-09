"Leur couple est en danger", bientôt la rupture pour Mehdi et Hortense dans Ici tout commence ?

Un nouveau couple va-t-il se former dans Ici tout commence ? Ce n'est pas impossible. Interrogée récemment au sujet d'un rapprochement entre Salomé et Gaëtan (Terence Telle), Aurélie Pons a confessé que son héroïne n'avait pas encore capté les signaux envoyés par le jeune homme, "Au début, Salomé ne s'en rend pas compte car elle est un peu dans sa bulle", mais qu'une évolution positive n'était pas à exclure, "On verra".

Des tensions entre Hortense et Mehdi

De quoi faire le bonheur des fans, même si l'arrivée de ce couple pourrait en réalité simplement combler la fin d'un autre. Là où la relation de Mehdi avec Hortense (Catherine Davydzenka) apparaît aujourd'hui comme particulièrement solide, les prochaines semaines pourraient à l'inverse venir secouer tout ça. En cause ? La récente arrivée à l'institut de Vic (Lou Ladegaillerie).

"Hortense a une relation avec sa soeur qui est assez mauvaise et qui dure depuis de nombreuses années, a rappelé Marvin Pellegrino auprès d'Allociné. Ça dépasse un peu Mehdi. Il ne comprend pas vraiment ce qui se trame entre les deux soeurs". Or, à en croire l'acteur, son personnage devrait avoir la mauvaise idée de s'en mêler, ce qui pourrait aggraver la situation : "Comme il a un côté très justicier, très bon, il essaie d'intégrer Vic dans l'histoire de l'école et dans la vie de sa soeur. Il essaie d'arranger les choses mais ça ne va pas forcément aller dans le bon sens."

Le couple en danger

Et visiblement, c'est un véritable euphémisme. Relancé par le journaliste sur l'avenir du couple Mehdi/Hortense, Marvin Pellegrino a finalement soufflé : "On peut dire que leur couple est en danger, oui. Mehdi commence à être agacé par cette situation".

Il est encore trop tôt pour savoir ce qui va réellement se passer, comment et pourquoi, mais le comédien a confié que Mehdi prendra bientôt une décision forte : "Il va partir quelque temps pour travailler dans une pâtisserie pour Teyssier". Et là non plus, ce choix pourrait ne pas rester sans conséquences, "Est-ce que ça va bien se passer quand il reviendra ? Ça, on ne le sait pas."