"Le talent, c'est Dieu qui donne, pas vos sorciers" : Maëva Ghennam se compare à Kylian Mbappé après l'histoire du marabout

Entre son tir de poussin face à Neuer en finale de Ligue des Champions, son penalty loupé face à Sommer durant l'Euro 2020 ou encore son début de saison plus que moyen avec le PSG, Kylian Mbappé ne possède pas autant de casseroles aux fesses qu'il a enfilé de buts depuis le début de sa carrière, mais il nous montre régulièrement qu'il est loin d'être aussi infaillible que son égo tente de nous le faire croire.

Kylian Mbappé marabouté ?

Or, si la raison la plus logique à ça c'est que, malgré tout son talent, il ne reste qu'un être humain avec ses failles et moments de doute, une autre explication totalement WTF est entrée dans les discussions ce week-end. Comme l'a sous-entendu Mathias Pogba sur Twitter, son frère Paul Pogba serait jaloux de l'émergence du BFF de Karim Benzema en Equipe de France et dans les médias, et n'aurait donc pas hésité à se payer les services d'un marabout pour jeter un mauvais sort à sa carrière.

Info ou intox ? Interrogé par FranceInfo, l'actuel joueur de la Juventus Turin a immédiatement démenti ces accusations. En revanche, peu importe sa version des faits, les internautes se marrent déjà avec cette histoire encore plus improbable qu'un trophée remporté par Tottenham et celle-ci a réussi à faire le tour de la planète au point que tout le monde a son petit mot à dire sur la question.

Le soutien improbable de Maëva Ghennam

La preuve, c'est Maëva Ghennam qui a décidé de s'exprimer sur le sujet à l'occasion d'une story partagée sur Snapchat ce lundi 29 août 2022. Si la jeune femme n'a pourtant aucun lien avec le monde du foot, la star des Marseillais est en revanche une experte malgré elle dans le domaine de la sorcellerie. Souvenez-vous, elle aurait été maudite par Carla Moreau l'an passé.

De fait, en découvrant cette histoire autour de l'attaquant des Bleus, Maëva Ghennam n'a pu s'empêcher de faire une comparaison aussi drôle que ridicule. "Miskine Mbappé il vit la même histoire que moi. Il faut arrêter de chercher à marabouter tout le monde pour être le numéro 1, a-t-elle déclaré. Le talent c'est Dieu qui donne, pas vos sorciers les amis".