Gambi : quand pourra-t-on écouter son premier album "La vie est belle" ? La date de sortie annoncée

Le premier album de Gambi sort le...

Les révélations musicales de l'année 2020 se nomment Wejdene (le tube Anissa), Bosh (avec Djomb) ou encore Hatik (Apash dans la série Validé). En 2019, c'était au tour de Gambi de s'imposer dans l'industrie. Difficile de ne pas avoir entendu parler du phénomène avec ses morceaux Popopop, Hé oh et Dans l'espace en feat avec Heuss L'enfoiré, qui ont affolé les compteurs sur YouTube et en streaming.

Aujourd'hui, le rappeur continue son ascension tranquillement avec... son premier album "La vie est belle" : la date de sortie est prévue pour le 10 juillet 2020 comme le dévoilé Gambi en vidéo sur Instagram. Vous voulez plus d'infos ? Son opus comportera 15 morceaux dont ses trois singles, et sera dispo en version collector avec trois morceaux bonus : Avec mes gars, Jetski et Bon Moment. Pour le moment, d'autres feats ne sont pas annoncés. Il y en aura peut-être pas après tout... surprise.