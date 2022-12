"Je suis en folie" : Chad Michael Murray (Les Frères Scott) sous le charme d'une star de Secret Story ? Elle s'enflamme

Chad Michael Murray a fait battre le coeur de nombreuses jeunes filles pendant plusieurs années. Le succès de l'acteur est dû à son rôle de Lucas Scott dans la série Les Frères Scott, encore régulièrement diffusée à la télé française. Il serait d'ailleurs très chaud à l'idée d'un reboot.

"Je ne peux pas imaginer que cela n'arrivera pas, à un moment donné dans le temps. On nous pose la question sans arrêt", a déclaré l'acteur à E! News en décembre 2021, avant d'ajouter : "Je suis sûr qu'il y aura une sorte de version rebootée de ça (...) J'ai une idée qui revient régulièrement dans ma tête, qui est de suivre une nouvelle génération qui ferait face aux problèmes actuels (...) Il y a tellement de nouvelles choses maintenant qui sont totalement différentes de ce qu'il pouvait y avoir à notre époque. Vous pouvez donc faire quelque chose qui permettrait à ces ados de se sentir connectés à ce qu'ils vivent réellement au lycée aujourd'hui".

>> Les Frères Scott : mauvaise nouvelle pour les fans de la série culte, mais tout n'est pas perdu <<

"Je crois que vous ne vous rendez pas compte"

Une idée qui doit sans aucun doute ravir les fans de la série. Et parmi les admiratrices de Chad Michael Murray, on retrouve Charlène Lemer, ancienne candidate de Secret Story 11 et de Mamans et célèbres. Elle n'a donc pas caché sa joie quand elle s'est rendue compte que l'acteur avait regardé sa story Instagram. "Stop alerte ! On arrête tout, je mets pause dans votre journée : le célèbre LUCAS des Frères Scott a regardé mes stories ??? Désolée, mais là... Je suis en folie MDR. Je crois que vous ne vous rendez pas compte", a déclaré la chérie de Benoit, folle de joie, sur le réseau social.

"Je vois que j'ai fait pas mal de jalouses"

"On va quand même en parler de ce fameux Lucas. Je vois que j'ai fait pas mal de jalouses d'ailleurs. Je lis vos messages, vous me faites trop rire. Vous êtes aussi en folie que moi. Ma folie s'est calmée depuis ce matin, je n'y croyais pas. Benoît s'est entièrement foutu de moi, mais il ne peut pas comprendre. Il y a que nous, qui regardions Les Frères Scott. Quand même, c'est Lucas. En plus, c'était mon préféré", a ajouté celle qui a donné naissance à un petit garçon en 2020, avant de conclure : "Enfin voilà la petite histoire du jour qui n'est pas non plus folle. Bon si, c'est quand même un truc de ouf".

>> Charlène et Benoît (Mamans & Célèbres) critiquent l'émission et annoncent faire une pause <<

Chad Michael Murray a-t-il eu un crush sur elle ou est-il tombé par hasard sur son profil ? Le mystère reste entier.