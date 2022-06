Les Frères Scott : mauvaise nouvelle pour les fans de la série culte, mais tout n'est pas perdu

Il y a un an presque tout pile, Les Frères Scott débarquait sur Salto pour le plus grand bonheur des fans de cette série pour ados (et pas que) complètement culte ! Dans la série, on suit l'histoire des lycéens de Tree Hill et notamment des deux frères d'abord ennemis Nathan (James Laffery) et Lucas (Chad Michael Murray).

Les Frères Scott quitte Salto, combien de temps pour la revoir ?

Après un an, la série culte fait déjà ses adieux au catalogue de Salto. Eh oui, après Glee qui quitte Netflix, c'est donc une autre de nos séries préférées à laquelle on doit faire nos adieux. C'est le 30 juin que Les Frères Scott sera supprimée du catalogue. Envie d'un dernier rewatch avant la suppression ? Techniquement, c'est possible ! Les Frères Scott est composée de 187 épisodes répartis sur 9 saisons et il faut 7 jours et 19 heures pour la voir. Donc, si tu ne dors pas et que t'y mets tout de suite, tu peux y arriver. Alors, défi accepté ?

>> SONDAGE Les Frères Scott : quel est le meilleur couple de la série ? Le choix impossible <<

Bientôt diffusée à la télé

Si tu n'as pas envie de sacrifier ton sommeil, sache que Les Frères Scott est disponible sur Amazon Prime Vidéo et que tu peux bientôt aussi la revoir à la télévision ! Dès le 4 juillet, TFX lance la diffusion de la saison 1 de la série avec 4 épisodes par jours à partir de 12h55. De quoi passer de belles vacances d'été !