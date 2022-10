"Je ne retrouverai plus personne", Mathieu (L'amour est dans le pré) ferme la porte à l'amour après sa rupture d'avec Alexandre

Après un mariage en 2021 et l'annonce d'un projet de bébé cet été, Mathieu et Alexandre - qui s'étaient rencontrés en 2020 dans L'Amour est dans le pré, ont finalement surpris tout le monde à la rentrée en annonçant leur séparation.

Une étape difficile à vivre pour le couple, et en particulier pour l'agriculteur. Alors que ce dernier a récemment appris que son projet de GPA en solo pourrait potentiellement ne jamais se concrétiser, ce dernier vient de laisser entendre qu'il pourrait même ne jamais retrouver l'amour.

Mathieu ferme la porte à l'amour

Déjà atteint d'une maladie incurable, une récente visite médicale chez un pneumologue lui a en effet permis d'apprendre qu'il était désormais touché par le syndrome de l'apnée du sommeil, à savoir un trouble de la ventilation qui peut être dangereux. Et pour cause, en plus de logiquement freiner la récupération de l'organisme durant la nuit, celui-ci a surtout la particularité d'imposer des pauses respiratoires anormales. Et selon le médecin, Mathieu en ferait entre 14 et 28 par heure.

On vous rassure, la vie du célibataire n'est à ce jour pas menacée - il doit se contenter de ne plus dormir sur le dos, mais cet enchaînement de mauvaises nouvelles joue clairement sur son moral. Aussi, il a profité d'une story publiée sur Instagram ce jeudi 29 septembre 2022 pour annoncer : "Je crois que je ne retrouverai plus personne".

Puis, conscient que Karine le Marchand ne devrait pas l'inviter à nouveau dans L'Amour est dans le pré, Mathieu a tenté d'ironiser sur sa situation : "Un RCA, qu'est-ce que c'est ? C'est un Remède Contre L'amour. C'est donc ce que je vais devenir !"

