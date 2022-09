Mathieu (L'amour est dans le pré) : sa maladie rare repousse son projet de GPA, "c'est encore plus compliqué"

Alors que les fans peuvent voir les épisodes de L'amour est dans le pré 2022 sur M6, c'est un candidat de L'amour est dans le pré 2020 qui a fait parler de lui sur les réseaux. Mathieu, qui est séparé d'Alexandre, a ému les internautes. L'éleveur de chevaux que vous aviez pu voir dans ADP a maintenu son projet de GPA (gestation pour autrui) tout seul. Et ce vendredi 23 septembre 2022, dans sa story Instagram, il a avoué que c'était compliqué. Notamment parce qu'il est atteint de la maladie de Cadasil, qui est incurable.

"La GPA : ascenseur émotionnel... Tous les jours ne sont pas de bons jours" a expliqué Mathieu, "Vous savez donc que j'ai cette maladie, qui est une maladie génétique. Et la clinique sur place m'a demandé un échantillon de sang de mes parents et de moi. Ils vont m'envoyer des kits ici. Il faut que je les trouve, que je les renvoie ou que je les amène en Espagne".

L'idée est d'éviter "que mon enfant, fille ou garçon, soit porteur de la maladie"

Mathieu a aussi précisé : "Et ils m'ont surtout demandé un échantillon de sang de mon papa. Sauf que mon papa est décédé en septembre. C'est compliqué". Il est allé voir une généticienne spécialisée dans la maladie de Cadasil, puis une collègue spécialisée dans les tests préimplantatoire. "L'idée, comme il n'y a plus mon papa, c'est qu'eux, connaissant tout le génome parfait de la maladie, ils puissent communiquer entre les généticiens de la Colombie et les généticiens français sur la façon de repérer le gêne malade dans les futurs embryons pour éviter que mon enfant, fille ou garçon, soit porteur de la maladie" a-t-il indiqué.

"Et donc, ça va prendre beaucoup, beaucoup plus de temps" a-t-il ajouté, "en plus d'être une expérience dont tous les mamans, papas, pourront témoigner comme un ascenseur émotionnel. Quand vous avez une maladie rare, c'est encore plus compliqué. On rajoute du compliqué au compliqué", une "période compliquée là parce que je ne maîtrise pas le timing et la faisabilité".