"Je ne comprends pas" : une fin décevante pour la série ? Un acteur déçu par le dernier épisode

Non, il ne s'agit pas d'une erreur dans votre programme télé de la semaine prochaine, Plus belle la vie ne sera effectivement pas diffusée ce lundi 21 novembre sur France 3. Comme cela était annoncé depuis des mois, c'est ce vendredi 18 novembre que le groupe France Télévisions a programmé le dernier épisode de la série quotidienne après dix-huit années d'existence.

Le gros oubli pour la fin de PBLV

La fin d'une aventure qui a ému tous les fans de la première heure grâce notamment aux différentes happy endings mises en place par les scénaristes, mais qui n'a pas totalement satisfait l'un des comédiens les plus emblématiques. Là où d'anciens acteurs phares ont pu faire des apparitions exceptionnelles ces dernières semaines pour participer une dernière fois à cette aventure, Laurent Kerusoré regrette de son côté que les créateurs ne se soient pas entendus avec Laetitia Milot pour la faire revenir à son tour.

"Je ne comprends pas pourquoi elle n'y est pas", a-t-il ainsi déploré auprès de Télé-Loisirs, avant d'ajouter plus loin, "Évidemment, j'aurais adoré qu'elle soit là". Après tout, l'interprète de Thomas l'a rappelé, Laëtitia Milot et son personnage de Mélanie représente une grande page de l'histoire de Plus belle la vie.

"J'ai mes plus beaux souvenirs de tournage avec Michel Cordes (Roland) et elle, mais aussi Pascale Roberts et Colette Renard, a confié le comédien. C'était la belle époque de Plus belle la vie où la place du Mistral était le personnage le plus important de la série". Attention, Laurent Kerusoré refuse de penser à un boycott de la part des producteurs, "C'est certainement une question d'emploi du temps", mais il reste tout de même déçu face au manque de solution trouvée. Et nous aussi.

L'hommage de Laetitia Milot à la série

De son côté, Laetitia Milot n'a pas réagi à son absence du dernier prime de PBLV, mais elle a néanmoins tenu à profiter de ses réseaux sociaux cette semaine pour rendre hommage à la série qui lui a permis de se faire connaître du grand public.

"J'avais 24 ans quand PBLV a commencé. Nous sommes entrés dans le coeur des français, dans leur quotidien, s'est-elle remémorée avec émotion sur Twitter. Je n'oublierai jamais cette aventure humaine, ces moments de complicité, et ce que m'a donné cette merveilleuse série. Plus belle la vie à toutes les équipes, mais avant tout au public".