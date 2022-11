"J'ai le coeur brisé", "Je suis dépitée" : les fans de Plus belle la vie en larmes et en PLS devant la fin de la série

Plus belle la vie est officiellement terminée

Alors que le rhume fait son grand retour en cette fin d'année, vous n'arrivez pas à trouver un seul paquet de mouchoirs dans les magasins ? C'est normal, les fans de Plus belle la vie ont dévalisé les rayons cette semaine. Ce vendredi 18 novembre 2022, France 3 a en effet diffusé le tout dernier épisode de la série, suivi d'un émouvant documentaire sur les coulisses.

Et si les scénaristes ont (pour une fois) décidé d'être gentils avec les personnages en offrant des happy ending à tout le monde (découvrez notre résumé de la fin ici), les téléspectateurs n'ont malgré tout pas réussi à contenir leurs larmes en réalisant que cette soirée était officiellement la dernière passée dans les rues du Mistral auprès de Barbara, Jean-Paul, Thomas ou encore Luna.

Les fans en larmes devant la fin

Aussi, comme on a pu le découvrir sur Twitter, ce sont des larmes à la fois de joie et de tristesse qui ont accompagné le visionnage des 2,8 millions de fans qui étaient présents devant leur télé pour ce triste moment historique dans le monde des séries françaises. Pour l'anecdote, il s'agit même de la 2ème meilleure audience de la soirée en France et du record de la série pour un prime depuis mars 2020 (en sachant qu'il était déjà disponible sur Salto).

"Après les deux derniers épisodes & le prime, je suis inconsolable. Ça fait 20 minutes que je pleurs, oklm. J'ai le coeur brisé que ça s'arrête" peut-on ainsi lire sur le réseau social, tout comme, "C'est vraiment fini Plus belle la vie, je vous jure que je suis trop triste. Ca faisait trop partie de mon quotidien je suis dépitée", "Je viens de voir le prime, la dernière scène est une pépite pour le coeur, quelle scène ! J'ai versé mes meilleures larmes" ou encore "Merci Plus Belle la Vie d'avoir rendu nos vies un peu plus belles chaque soir, pendant 18 ans. Quel vide il va y avoir".

Une preuve supplémentaire que Plus belle la vie a marqué des générations et manquera fortement à tous.