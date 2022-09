"Je n'ai pas été très claire" : les explications de Magali Berdah après l'excuse de la tendinite

Pourquoi Magali Berdah ne porte pas sa montre ?

Tandis que les Américains faisaient la tête devant une certaine scène très spéciale de l'épisode 4 de la saison 1 d'House of the Dragon sur HBO, les Français savouraient pleinement le nouveau reportage de Complément d'enquêtes sur France 2 dédié au "vrai business des influenceurs". Et parmi les moments les plus marquants de l'émission, il y avait notamment la confrontation entre Magali Berdah - boss de l'agence Shauna Events et Tristan Waleckx, le journaliste.

Là où ce dernier venait de la confronter au fait qu'elle ne semblait pas utiliser elle-même les produits qu'elle vend ou fait vendre à ses client(s) sur les réseaux sociaux, "Là, vous faites croire que vous utilisez cette montre, alors qu'en fait, vous ne l'avez jamais portée", Magali Berdah s'était défendue d'une étrange façon.

"Qu'est-ce que vous en savez ? (...) Je l'ai déjà portée, bien sûr !", avait-elle dans un premier temps assuré. Puis, face à la nouvelle attaque du journaliste, "Vous ne l'avez pas aujourd'hui en tout cas", celle qui se définit comme la deuxième maman des influenceurs avait alors maladroitement précisé, "J'ai une tendinite au bras".

L'explication au buzz de la tendinite enfin apportée

Une excuse aussi improbable que WTF qui avait logiquement fait rire tout le monde sur Twitter, mais qui aurait été comprise de travers. Invitée par Brut à revenir sur cette séquence devenue culte, Magali Berdah a en effet dévoilé une toute autre version concernant son problème de santé.

"J'ai voulu dire, 'j'ai une tendinite et le fait de porter une montre connectée ça m'aide'. Et les gens ont compris 'elle ne met pas une montre parce que elle a une tendinite' alors que c'est pas ça, a tenté de justifier la chroniqueuse de TPMP. Je voulais dire que les montres connectées aident les gens qui ont des tendinites à ne pas porter un téléphone. C'était dans ce sens là que je voulais dire ça. Alors pardon si je n'ai pas été très claire, mais bien évidemment, ce n'est pas parce que j'ai une tendinite que je ne porte pas de montre."