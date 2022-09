"J'ai une tendinite" : cette excuse de Magali Berdah à propos d'une montre a fait mourir de rire les internautes

On cherche une femme d'influence ....

Top!

J'ai bti un empire sur du mensonge et de la tromperie, j'abuse les jeunes et les faibles d'esprit, J'ai 3 enfants et plus de 60 salaris et j'ai une tendinite au bras je suis je suis ...#Complmentdenquete pic.twitter.com/5t8N2UzISX