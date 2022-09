"J'aurais tant aimé que mon mari soit là" : la veuve de Daniel Lévi révèle le prénom de leur fille, née juste avant sa mort

"Au nom de notre fille Nessyel, de ses enfants Abel et Rephaël et de moi-même, nous tenions à vous remercier du fond du coeur pour votre soutien infini dans cette épreuve. Aujourd'hui, Daniel ZL repose en paix au Gan Éden" a-t-elle aussi indiqué. Le tout accompagné d'une photo avec Nessyel dans les bras de sa maman, et entourée ses deux grands frères Abel et Rephaël (que Daniel Lévi a eu avec ses deux premières épouses).

Sandrine Lévi, la veuve de Daniel Lévi, remercie tout le monde pour leur soutien

Elle a tenu à dire merci à toutes celles et tous ceux qui ont envoyé leur amour et leur soutien en cette période de deuil : "Merci à vous tous d'être là, toujours présents. Vous êtes si nombreux. Dans cette épreuve, vous avez fait partie de notre force. Sachez que malgré la maladie, Daniel était heureux car il partageait avec vous des moments de musique, d'amitié, d'émotion mais aussi et surtout des moments de bonheur et de joie de vivre".

"Tous ensemble, amis, fans, artistes, musiciens, continuons, avec l'aide de D., à le faire vivre, encore et toujours, à travers sa musique" a-t-elle ajouté, "Repose en paix mon mari, mon roi... Nous ne t'oublierons jamais papa".

Dans un post Instagram précédent, la veuve de Daniel Lévi avait précisé avec émotion : "Aujourd'hui, tu as rejoint le Gan Éden mais tu ne m'as pas laissée seule car tu es trop bienveillant. Grâce à toi, je suis devenue la plus heureuse des mamans, tu m'a donné le plus beau des cadeaux... 'une princesse', comme tu disais. (...) Tu n'es plus là par ta présence mais tu es avec nous chaque jour et dans notre coeur à jamais".