"J'aurais pu publier des échanges..." : Perrine (L'amour est dans le pré 2022) accuse le montage et évoque ce qu'on n'a pas vu à l'écran

C'est électrique dans L'amour est dans le pré 2022. Alors que les prétendantes de Jean étaient prêtes à faire un octogone pour une quiche, ce dernier semble avoir fait son choix et après avoir embrassé l'une devant l'autre (sympa !), il y aura encore du rapprochement dans l'épisode suivant d'ADP, déjà dispo sur Salto.

Mais le feuilleton qui nous tient en haleine c'est celui entre le trio Sébastien/Léa/Perrine. Le Corse et a été élu goujat de la saison après l'épisode 7 dans lequel il a laissé Perrine en solo pendant une heure au restaurant alors qu'il parlait avec Léa dehors. On a hâte de connaître la suite de cette histoire façon Les Feux de l'amour ! Mais les internautes ne s'en sont pas uniquement pris à l'agriculteur : Perrine a aussi été victime de critiques. Après avoir gardé le silence, elle répond cash et fait des accusations contre le montage.

Perrine répond à une internaute mécontente

C'est en commentaires sous une photo Instagram (des messages depuis supprimés) que Perrine a répondu à une internaute un peu cash qui lui reprochait son comportement envers Léa. Remontée, la prétendante de Sébastien n'a pas manqué de répondre, comme l'a repéré Télé Loisirs. "Sacrée mentalité de venir jusqu'ici pour mettre votre commentaire de vipère. Allez voir ailleurs, vous n'avez rien à faire ici" a commencé Perrine avant d'ajouter dans un autre message : "Venir critiquer ici, oui, ce n'est pas super cool. (...) J'en ai juste marre des raccourcis que certaines personnes peuvent faire, ça peut se comprendre, non ?".

"Les montages du début ne sont pas à mon avantage"

Par la suite, Perrine a expliqué que, si elle passe un peu pour une méchante auprès de certains, c'est à cause... du montage ! "Les montages du début ne sont pas à mon avantage, certes, mais si j'avais été une peste comme vous le dites, j'aurais pu publier des échanges qui auraient fait basculer certains avis, chose que je n'ai pas faite" écrit Perrine, laissant penser que certaines discussions entre elle et Léa n'ont pas été dévoilées. "Bref, vous avez le droit de penser ce que vous voulez mais venir exprès ici sur mon profil, et qui plus est sur un post qui n'a rien à voir avec l'émission, je trouve ça un peu limite" a conclu la candidate d'ADP.