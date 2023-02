"J'ai l'estomac retourné" : cette série Netflix est dure à regarder, mais elle est incroyable !

Les séries espagnoles prennent de plus en plus de place sur Netflix. Après La Casa de Papel et Elite qui ont connu des succès mondiaux, c'est aujourd'hui La Petite Fille sous la neige qui fait un vrai carton depuis son arrivée sur la plateforme le 27 janvier dernier. La série est numéro un du top 10 Netflix en France et numéro 2 dans le monde. La Petite Fille sous la neige est une mini-série de six épisodes adaptée d'un roman de Javier Castillo qui raconte une histoire d'enlèvement assez sombre.

Une enfant disparue

La série raconte l'histoire d'Amaya, une petite fille de cinq ans perdue par ses parents en plein défilé dans les rues de Malaga. La police réalise très vite qu'il s'agit d'un enlèvement. Au même moment, Miren, une jeune journaliste stagiaire, se décide elle aussi à mener l'enquête. Cependant, ce n'est que des années après qu'elle reçoit une cassette vidéo de la petite fille, une preuve qu'elle est en vie et qui va pousser la famille à continuer l'enquête pour essayer de retrouver Amaya.

La série est très bien réalisée et met en lumière les traumatismes des parents, grâce au jeu des acteurs. Comme il s'agit d'une mini-série, la fin est assez claire et il est fort possible qu'il n'y ait pas de saison 2. Raison de plus pour la regarder, vous ne serez pas frustrés à la fin. En plus, si on écoute les abonnés Netflix, elle est très réaliste.

Un vrai succès

Toutes les personnes qui ont vu la série ont plus ou moins le même discours : La Petite Fille sous la neige est assez dure à regarder pour les personnes les plus sensibles, mais c'est aussi un chef-d'oeuvre. "Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une bonne petite série comme ça", "c'est une dinguerie", "ça me fait penser à la rumeur sur Seyana et le darkweb j'ai l'estomac retourné", peut-on lire sur Twitter.

