Après avoir cartonné sur TF1, cette série est en train de tout casser sur Netflix, même les Américains l'adorent

En ce mois de janvier 2023, Netflix continue de s'afficher en géant du streaming. Alors que Salto, créée par TF1, France Télévisions et M6 pour la concurrencer, est en passe de disparaître, la plateforme américaine enchaîne les succès d'audience.

Parallèlement à un vaste choix de séries internationales, des fictions françaises tirent leur épingle du jeu. C'est le cas de L'amour (presque) parfait. Après avoir fait un flop sur France 2, la série, portée par Maud Baecker et Tom Leeb, signe un carton sur Netflix.

Les Combattantes : un pari hautement gagnant pour Netflix

Une autre série française fait le succès de Netflix en ce début d'année. Il s'agit des Combattantes. La série, que TF1 a diffusé à la rentrée 2022, s'avère hautement gagnante pour la plateforme de streaming. Et pour cause, elle bat des records à l'international.

Les Combattantes mettent en scène le destin de quatre femmes durant la Première Guerre mondiale. La série est portée par Audrey Fleurot. La star de HPI y campe Marguerite, une prostituée parisienne soupçonnée d'être une espionne. Elle partage l'affiche avec Caroline (Sofia Essaïdi), dont le mari est parti au front et qui se retrouve propulsée à la tête de l'entreprise familiale.

L'histoire des Combattantes est également centrée sur Agnès (Julie de Bona). Cette mère supérieure voit son couvent être réquisitionné et transformé en hôpital militaire. La série, qui a été gage de succès d'audience pour TF1, relate aussi le quotidien de Suzanne (Camille Lou), jeune infirmière en cavale suite à un avortement.

Un carton d'audience à l'international

Les Combattantes ont été mises en ligne sur Netflix le vendredi 28 octobre. En ce début janvier 2023, le programme de TF1 ne cesse d'affoler les compteurs du géant américain. Sur la troisième semaine de janvier, il s'est imposé comme la deuxième série non-anglophone la plus regardée de la plateforme à l'international.

Selon les chiffres rapportés par le site FlixPatrol, la série, composée de huit épisodes et renommée Woman at War à l'international, a cumulé plus de 24 millions d'heures visionnnées sur sept jours. De quoi lui permettre de se positionner dans le top 10 de près de 70 pays.

Les Combattantes est apparue comme la deuxième série la plus regardée sur Netflix en Argentine et en Australie. Alors qu'il s'est positionné quatrième aux Etats-Unis, le programme a réussi à se hisser leader en Norvège et aux Pays-Bas. Une véritable prouesse pour une série française. Seule Dix pour cent était parvenue à s'inscrire dans une telle lignée.