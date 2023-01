Après avoir fait un flop sur France 2, cette série française est le carton surprise du moment sur Netflix

Depuis l'été 2017, TF1 mise sur Demain nous appartient chaque soir avant son journal de 20 heures. La série, portée par Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur, a révélé une nouvelle génération de comédiens. C'est le cas de Maud Baecker, qui a été recrutée par les équipes de DNA pour camper Anna Delcourt. Son personnage a conquis le coeur des téléspectateurs de TF1 en nouant une relation avec Karim Saeed, joué par Samy Gharbi. La popularité de Maud Baecker n'a pas échappé à la concurrence.

De Demain nous appartient à L'amour (presque) parfait

Forte de son succès dans Demain nous appartient, Maud Baecker a multiplié les projets. Elle a été choisie par France 2 pour être la tête d'affiche de L'amour (presque) parfait. La chaîne publique a décidé de l'associer à Tom Leeb et Isabelle Vitari, ex-héroïne de Nos chers voisins sur TF1.

L'histoire de L'amour (presque) parfait est centrée sur Julie (Maud Baecker). Elle coche toutes les cases de la parfaite looseuse: larguée, sans enfants, au chômage... L'héroïne voit son destin basculer. Elle reçoit un coup de téléphone d'un certain Max (Tom Leeb). Ce dernier lui fait une demande en mariage. Julie déchante en découvrant qu'elle n'en était pas la destinataire...

France 2 a distillé les six épisodes de L'amour (presque) parfait le mercredi en première partie de soirée entre le 19 janvier et le 2 février 2022. Les Français n'ont pas vraiment accroché aux aventures de Julie, Stéphane et Manon et la série a viré au flop d'audience en n'attirant qu'une moyenne de 2,14 millions de téléspectateurs (10.8% du public) selon les chiffres de Médiametrie, relayés par PureMédias.

Un carton d'audience pour Netflix

En ce début d'année 2023, L'amour (presque) parfait signe un retour inattendu. Alors que France 2 n'a pas officialisé de saison 2, la série s'est invitée chez Netflix. Sa saison 1 y a été mise en ligne le jeudi 19 janvier. Et le géant américain a permis aux frasques de Maud Baecker, Tom Leeb et Isabelle Vitari de trouver une seconde jeunesse.

L'amour (presque) parfait est parvenue à entrer dans le top 10 des séries les plus vues sur la plateforme. La fiction, également portée par Evelyne Bouix, Marthe Villalonga, Nadia Roz et François Vincentelli, s'affiche comme vecteur de carton d'audience pour le géant américain. Et pour cause, elle est, à l'heure où nous écrivons ces lignes, la huitième série la plus visionnée par ses abonnés.