"Il a caché des choses", le couple Karim et Anna en danger dans Demain nous appartient ? Un nouveau personnage va tout bouleverser

On le sait, les couples des séries quotidiennes sont loin d'être solides puisque les scénaristes passent leur temps à imaginer tout et n'importe quoi pour créer du drama autour et ainsi apporter un peu de tension aux intrigues. Et malheureusement pour les fans de Demain nous appartient, c'est Karim qui pourrait bientôt voir sa relation avec Anna être menacée.

L'information a récemment été officialisée, Dounia Coesens - connue des téléspectateurs pour son rôle de Johanna dans Plus belle la vie, va prochainement débarquer à Sète dans la peau d'un tout nouveau personnage. "Je joue Romy. On va beaucoup entendre parler d'elle dès le début du mois de novembre, mais on ne va pas la voir tout de suite à l'antenne car... elle a disparu" a-t-elle notamment expliqué à Télé-Loisirs.

Le passé de Karim enfin exploré

Le rapport avec le héros incarné par Samy Gharbi ? Alors que "l'équipe du commissariat va se mobiliser pour la retrouver", on va rapidement découvrir que "Romy fait partie du passé de Karim". Et visiblement, cette enquête va lever le voile sur tout un pan de la vie du policier qui pourrait en surprendre plus d'un, "Il a caché des choses, qu'il n'a même jamais dites à sa compagne Anna (Maud Baecker). Cette disparition inquiétante va le pousser à se souvenir".

Pour l'heure, on ne sait pas encore ce qui va être dévoilé et on ne connait évidemment pas les conséquences à venir. Seule certitude, on n'est pas au bout de nos surprises avec Karim dont la famille prendra une grande place dans les semaines à venir. Selon Allociné, l'acteur Mhamed Arezki (Candice Renoir) "va lui aussi rejoindre la série dans le rôle de Malik Saeed, le frère de Karim", tandis que Sasha Birdy "prêtera quant à lui ses traits à Rayane Saeed", son neveu.