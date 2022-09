Demain nous appartient : grosse surprise, une star de Plus belle la vie rejoint déjà le casting

Le 18 novembre 2022, France 3 diffusera le tout dernier épisode de Plus belle la vie. La fin d'une aventure qui fait déjà pleurer les fans, mais qui inquiète également les acteurs. Comme l'a plusieurs fois répété Laurent Kerusoré (Thomas), il a notamment peur de voir son personnage lui coller à la peau et détourner le regard de quelques directeurs de casting. Un problème compréhensible après tant d'années, que ne connaîtra pas l'une de ses collègues.

Une star du Mistral dans Demain nous appartient

C'est Télé-Loisirs qui dévoile la nouvelle : Demain nous appartient - série quotidienne concurrente de PBLV, vient de recruter l'une des stars du Mistral. De qui s'agit-il ? De Dounia Coesens. Oui, l'inoubliable interprète de Johanna Marci - que l'on retrouvera dans le dernier prime de la fiction marseillaise, va prochainement poser ses valises à Sète.

Malheureusement, il faudra se montrer patient avant d'avoir le droit à plus d'informations à ce sujet. Comme le révèle le site, "les détails concernant son personnage et son lien avec les habitants de Sète ne sont pas encore connus". Tout ce que l'on sait pour le moment, c'est qu'elle commencera à tourner dans "les semaines à venir" et qu'elle apparaîtra donc à l'écran "d'ici la fin de l'année 2022".

La hype est présente, d'autant plus quand on sait que Demain nous appartient et Plus belle la vie sont produites par la même société. Et pour cause, cela nous permet d'espérer que le rôle à venir de Dounia Coesens deviendra rapidement récurrent ! A suivre.