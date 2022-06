Plus belle la vie : la série sauvée et diffusée ailleurs ? "Nous y travaillons" promet la productrice

France Télévisions a récemment officialisé la terrible nouvelle : Plus belle la vie est annulée et son dernier épisode sera diffusé le 18 novembre 2022 sur France 3. A moins que... Alors que la série peut toujours compter sur une fan-base solide et est toujours soutenue par ses acteurs qui ne veulent pas l'abandonner, Claire de la Rochefoucauld (la productrice) a confirmé à Allociné que l'équipe créative n'avait pas encore abandonné tout espoir de miracle.

Pas vraiment la fin pour Plus belle la vie ?

Là où le tournage est censé prendre fin le 30 septembre prochain à Marseille, Claire de la Rochefoucauld a confirmé que l'idée de voir Plus belle la vie se poursuivre sur une autre chaîne (ou une plateforme de streaming) n'était en rien ridicule, "Nous adorerions que Plus belle la vie survive à son arrêt sur France 3. Nous y travaillons".

La productrice l'a immédiatement précisé, "pour l'instant il n'y a rien de signé. (...) ce n'est pas nous qui décidons", mais ce projet est véritablement sérieux. "Nous croisons les doigts, a-t-elle ajouté. Nous aimerions tellement pour nos comédiens et le public que ça continue ailleurs. Évidemment que nous n'avons pas envie d'enterrer Plus belle la vie".

Un spin-off pour la série ?

Des propos encourageants, d'autant plus qu'elle a rappelé qu'elle et son équipe étaient pleinement concentrés sur Plus belle la vie aujourd'hui. Tandis que des rumeurs de spin-off ont récemment vu le jour, ce qui permettraient aux créateurs de continuer à faire vivre occasionnellement quelques personnages issus de cet univers, Claire de la Rochefoucauld a promis que ça n'était pas du tout à l'ordre du jour.

"J'ai lu partout qu'un spin-off allait voir le jour, je ne sais pas trop d'où ça sort. Je pense que c'est un malentendu, a-t-elle soufflé. Je le dis une bonne fois pour toutes : ce spin-off, nous ne savons pas d'où il sort, il n'est pas du tout à l'ordre du jour à France Télévisions en tout cas."