Les Combattantes : la série de TF1 a coûté une fortune mais pour une bonne raison

Comme Le Bazar de la Charité, Les Combattantes trace le portrait de femmes fortes à une époque incertaine. Sofia Essaïdi, la seule du quatuor à ne pas avoir joué dans Le Bazar de la Charité, incarne une veuve qui prend les commandes de l'usine familiale ; Julie de Bona incarne mère Agnès, une religieuse ; Audrey Fleurot joue Marguerite, une prostituée ; et Camille Lou incarne Suzanne, une infirmière féministe.

Une série à 20 millions d'euros

Pour Les Combattantes, TF1 et ses coproducteurs dont RTB et Netflix ont sorti un gros chèque : la série aurait coûté pas moins de 20 millions d'euros, soit 3 millions d'euros de plus que Le Bazar de la Charité. Pourquoi une telle somme ? "On tourne principalement en régions, d'où de gros frais de déplacements, d'hébergement et des défraiements" a rappelé Iris Bucher qui ajoute aussi : "Il y a plus de rôles, de création originale pour les costumes et d'effets spéciaux".

En tout, 169 techniciens, 150 rôles et plus de 3000 figurants ont été nécessaires au tournage qui s'est déroulé dans le Grand Est pour les scènes en extérieures, en Ile-de-France pour les scènes d'intérieur et dans les Hauts-de-France pour les scènes se déroulant dans le couvent.