Après À l'Ouest, rien de nouveau, ce nouveau film de guerre est peut-être l'un des meilleurs que vous verrez sur Netflix

Les fictions qui reviennent sur des moments historiques reviennent en force. Après l'excellent A l'ouest, rien de nouveau, qui tentera sa chance aux Oscars, Netflix mise sur un film norvégien, qui situe les personnages en 1940, en pleine guerre mondiale, pour son nouveau long métrage de guerre à succès. Avec Narvik, un film qui s'inspire d'une bataille entre l'armée norvégienne et celle de Hitler, la plateforme fait un vrai carton.

>> La meilleure scène du manga One Piece parfaitement adaptée dans la série de Netflix ? Le créateur est excité, "J'ai hâte que les fans voient ça" <<

Une fiction passionnante

Narvik raconte l'histoire d'une bataille dans un port du nord de la Norvège, en pleine seconde guerre mondiale, et qui signe la première défaite de Hitler. Si le film s'inspire donc bien de cette guerre et raconte l'horrible bataille sanglante entre l'Allemagne et la Norvège, rejointe par la France et la Grande-Bretagne, il raconte aussi l'histoire d'un couple qui subit la guerre.

Le film est un vrai drame puisqu'il permet au spectateur de découvrir l'envahissement allemand et le danger constant dans lequel vivaient les habitants de la petite ville. En effet, Ingrid, la femme d'un soldat norvégien, finit par devoir espionner les Allemands pour pouvoir sauver son mari et son fils. Une histoire pleine de rebondissements qui est énormément appréciée.

>> Après avoir cartonné sur TF1, cette série est en train de tout casser sur Netflix, même les Américains l'adorent <<

Un accueil incroyable

Le film a reçu un très bon accueil du public, qui met en avant l'émotion ressentie en le regardant. "Excellent film", "une attention aux détails impressionnante", "un film qui en dit long sur ce qui s'est passé en Europe", écrivent les internautes du monde entier sur Twitter.

>> "L'alchimie entre eux m'a fait fondre" : cette nouveauté Netflix aussi mystérieuse que sexy est le nouveau gros carton surprise de la plateforme <<