La meilleure scène du manga One Piece parfaitement adaptée dans la série de Netflix ? Le créateur est excité, "J'ai hâte que les fans voient ça"

Vous n'avez pas aimé la série Cowboy Bebop de Netflix et son film Death Note hante encore vos cauchemars ? Mauvaise nouvelle, ces échecs n'ont malheureusement pas motivé les dirigeants à mettre fin aux adaptations en live-action des plus célèbres anime/mangas issus du Japon. Ainsi, en plus d'un long-métrage My Hero Academia, c'est une série One Piece qui est actuellement en production.

Un projet forcément intrigant sur le papier tant l'univers imaginé par Eiichiro Oda est aussi impressionnant que jouissif, mais également inquiétant tant celui-ci semble justement... inadaptable. En cause ? Ses décors monstrueux qu'ils soient sur terre, dans les airs ou dans la mer, ses personnages hors-normes aux physiques tous plus iconiques les uns que les autres et ses scènes d'action spectaculaires qui brisent autant les lois de la physique qu'elles ne défient la logique.

La série One Piece entre de très bonnes mains

Pourtant, à l'occasion d'un session de stream organisée avec quelques fans du manga, Matt Owens - le co-Showrunner de cette fiction, s'est révélé confiant. Conscient de la crainte du public vis-à-vis du résultat à venir, le créateur a promis que ce projet One Piece était entre de très bonnes mains.

"Toutes les personnes qui travaillent sur la série aiment One Piece. Soit elles étaient déjà fans avant, soit elles le sont véritablement devenues en travaillant dessus, a-t-il confié. Et on peut vraiment voir que le dévouement de toute l'équipe, du casting est sans limite."

A cet effet, il a notamment rappelé que l'acteur Taz Skylar - l'interprète de Sanji, s'était lancé dans une préparation intensive afin de faire honneur à la jambe noir, "Il a pris des cours de cuisine, il a aménagé son planning pour prendre des cours de Taekwondo - qu'il continue encore aujourd'hui". Un simple exemple parmi tant d'autres qui fait sa fierté et qui lui permet de se montrer optimiste pour le rendu final : "Le dévouement que cette équipe a pour la série, que les acteurs ont pour leurs personnages - ils sont vraiment dans leurs têtes pour les incarner correctement, c'est inestimable. Ils travaillent vraiment, vraiment dur."

La meilleure scène du manga devrait surprendre les fans

Par ailleurs, Matt Owens n'a pas hésité à dévoiler la scène qui, selon lui, devrait mettre tout le monde d'accord durant le visionnage. Interrogé sur la séquence qu'il estime avoir parfaitement adaptée, le showrunneur a tout simplement confessé : "Il y en a plusieurs, mais je suis surtout excité à l'idée que les gens puissent voir la scène 'Aide-moi'. J'ai hâte que les fans voient ça".

Pour ceux qui auraient des trous de mémoire, il s'agit de l'un des passages les plus forts émotionnellement du premier arc du manga durant lequel Nami demande l'aide de Luffy pour vaincre Arlong après l'avoir pourtant repoussé plusieurs fois, ne souhaitant pas le voir s'impliquer dans cette terrible histoire. Une scène puissante qui montre à quel point Luffy fait passer son équipage et son bien-être avant tout, et qui voit également l'héroïne se poignarder le bras afin d'effacer son tatouage.

Autant dire que l'enjeu était déjà élevé de base et que cette promesse annoncée ne fait qu'accentuer notre attente et nos espoirs. On a peur... mais on a hâte.