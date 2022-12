One Piece en live-action, une adaptation déjà ratée ? Eiichiro Oda se bat pour aider la série

La série One Piece fait peur aux fans

C'est probablement le projet le plus ambitieux de la plateforme, mais également le plus craint des internautes. De quoi parle-t-on ? Depuis quelques mois, Netflix a officiellement lancé la production de sa série live-action One Piece, adapté du manga du même titre signé Eiichiro Oda. Un pari aussi risqué que casse-gueule tant les adaptations du genre sont rarement réussies (le site de streaming nous l'a lui-même prouvé par le passé avec Death Note), la faute à des univers dessinés souvent considérés comme inadaptables car trop spécifiques, trop coûteux et trop riches.

Et si les premières photos volées sur le tournage ont récemment prouvé que le budget sera au rendez-vous avec de gigantesques décors, et que le casting a réussi à mettre tout le monde d'accord, les fans du manga ne ratent jamais une occasion pour faire entendre leur pessimisme. Dernier en date ? L'annonce d'une réécriture de Sanji qui sera plus léger dans ses relations avec les femmes afin d'éviter un côté stalker/creepy beaucoup trop gênant et irresponsable à l'ère de me too.

Le projet supervisé H-24 par Eiichiro Oda

Face à ces peurs récurrentes et à ces critiques régulières sur les réseaux sociaux, l'équipe de ce projet passe donc son temps à rassurer comme elle le peut les fans pour qu'ils gardent l'esprit ouvert et accueillent comme il se doit la saison 1. A cet effet, Artur - un internaute spécialisé dans One Piece et réputé pour être proche de Matt Owens (co-créateur de la série de Netflix), s'est récemment fait l'écho de ce dernier pour promettre de belles choses au sujet de cette série.

Là où les fans estiment One Piece impossible à adapter, Artur a tenu à mettre les choses au clair sur la conception de ce projet. "Eiichiro Oda est massivement impliqué avec le live-action de One Piece, a-t-il promis. Il revoit et corrige tous les scripts manuellement et il vérifie le processus créatif avec constance depuis des mois". Plus rassurant encore, il a également certifié que "toutes les déviations vis-à-vis du manga d'origine doivent être approuvées par lui avant même d'être mises en place".

Autrement dit, Eiichiro Oda - conscient de l'amour du public pour son oeuvre, n'a aucunement l'intention de la laisser entre de mauvaises mains au risque de ruiner son héritage. De quoi ainsi nous promettre une adaptation fidèle à son manga, ou tout du moins, à sa vision d'auteur. Et c'est bien là le principal. On espère tout de même que le résultat à l'écran sera à la hauteur d'un tel investissement et ne sera pas gâché par un rendu cheap.