One Piece en live-action : vidéo des coulisses du tournage, des décors XXL hallucinants

One Piece en live action, un projet grandeur nature

Rien n'est impossible dans l'univers du manga. Ainsi, là où Berserk va se poursuivre malgré la mort de Kentaro Miura, son créateur, One Piece va de son côté avoir le droit à une série live-action alors même que l'univers imaginé par Eiichiro Oda semble inadaptable, de par la richesse de ses décors, les graphismes particuliers de ses personnages ou tout simplement ses ambitions visuelles et artistiques.

Un projet qui ne semble pas effrayer Netflix - qui a pourtant vu sa récente série Cowboy Bebop connaître un bide retentissant, qui semble ainsi prêt à sortir le chéquier afin de nous en mettre plein les yeux et satisfaire l'exigence des fans de la première heure.

Des décors et bateaux XXL pour le tournage

Ce lundi 6 juin 2022, le compte Twitter officiel de cette future série - dont la date de sortie est encore inconnue, a en effet dévoilé une vidéo des coulisses du tournage et de la production (voir dans notre diaporama). Et l'un des plus gros arguments à venir sur ce projet est le suivant : le fond vert ne sera pas l'outil privilégié des créateurs. Au contraire, Steve Maeda et Matt Owens (les showrunners) ont visiblement opté pour une majorité de décors réels en lieu et place de rendus 3D.

Résultat, la saison 1 à venir mettra notamment en scène une véritable reproduction du village de Fuchsia ou celui d'Arlong (avec la fameuse salle des cartes) et surtout, alors que le Red Force de Shanks et le Vogue Merry seront bien évidemment présents, ces premiers épisodes se dérouleront dans un Baratie grandeur nature hallucinant aux détails particulièrement soignés.

Bien évidemment, cela ne signifie pas que la série sera une réussite, mais ça reste rassurant de voir que l'équipe créative prend ce défi au sérieux et ne se contentera pas du minimum façon Dragon Ball Evolution. "Le monde d'Oda est tellement unique. Voir toutes ses créations en personne, pouvoir les toucher, c'est une expérience incroyable, expliquent les showrunners. Nos équipes ici, en Afrique du Sud, sont fantastiques. C'est tellement gratifiant de les voir s'attaquer à ce monde et l'amener à la vie. Le niveau de détail et d'attention portés à tous ces plateaux font que cela demande énormément de temps à construire."

On essaie de ne pas trop se hyper pour ne pas tomber de haut, mais ces images font tout de même monter notre excitation.