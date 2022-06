Berserk de retour : la suite du manga officialisée malgré la mort de Kentaro Miura, les premiers détails dévoilés

Berserk va se poursuivre sans Kentaro Miura

Le 6 mai 2021, le monde du manga perdait l'une de ses plus grandes légendes. Victime d'une dissection aortique - que certains ont rapidement imputé à son travail sur Berserk, Kentaro Miura est décédé à l'âge de 54 ans, laissant ainsi orphelins des millions de fans à travers le monde. Un an plus tard, son absence se fait encore ressentir mais son oeuvre va finalement revenir à la vie.

Après de longs mois de débats en interne, l'équipe éditoriale du Young Animal - magazine dans lequel a toujours été pré-publié Berserk, a en effet pris la décision de poursuivre les aventures de Guts et Griffith. Une hérésie ? S'il apparait effectivement difficile d'imaginer une suite sans la présence du maître Kentaro Miura derrière, il a néanmoins été précisé que celle-ci ne sortira pas de nulle part et sera au contraire gérée par la meilleure équipe possible.

Ainsi, c'est l'ancien staff du mangaka - qui s'est déjà récemment occupé de conclure le tout dernier chapitre mis en place à Miura, qui s'occupera des dessins, tandis que l'histoire sera cette fois-ci supervisée par Kouji Mori, l'un des plus anciens amis de l'auteur. Un choix anodin ? Pas du tout.

Une suite supervisé par l'ami du mangaka

Ce dernier l'a confessé dans un communiqué publié ce mardi 7 juin 2022, il est la seule personne au monde à avoir toujours été dans la confidence au sujet des plans de Kentaro Miura vis-à-vis de Berserk, un manga qu'il a aidé à développer dès ses débuts, il y a près de 30 ans, "Je pense que les gens avec une bonne intuition avaient déjà deviné qu'à ce jour, je connais l'histoire de Berserk jusqu'à la fin. (...) Quand il était encore en vie, Miura m'a dit, 'Je n'ai révélé l'histoire dans son entièreté à personne d'autre qu'à toi'."

Bien évidemment, Kouji Mori en a conscience, il n'a pas le talent de Miura, ni la prétention de penser que son travail sera du même niveau que celui de son ami. En revanche, il promet de tout donner pour que la suite soit à la hauteur de l'oeuvre. Surtout, si ce projet de reprise peut faire grincer quelques dents du côté des fans, il assure qu'il ne pouvait pas tourner le dos à une telle opportunité sans se sentir coupable envers son ami, "J'ai pensé à ce que m'aurait dit Miura, 'Je t'ai dit déjà tellement de choses, mais tu n'as rien fait !' Donc oui, je vais tenter de le faire proprement. (...) Je vais tenter de me souvenir du moindre détail de la façon la plus précise possible et raconter son histoire. Je n'écrirai que les épisodes dont Miura m'a parlés, je ne vais rien jeter, je ne vais pas écrire d'épisodes dont je n'aurais pas un souvenir précis. Je n'écrirai que les dialogues et histoires que Miura a pu me révéler." Humble dans cette démarche, il se veut néanmoins confiant sur le résultat à venir, "Ca ne sera pas parfait, mais je pense être capable de raconter à peu près l'histoire que Miura avait en tête. Le talent des assistants de Miura est réel, ce sont des artistes brillants".