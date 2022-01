One Piece en série live-action : trop de pression à cause des fans ? Taz Skylar (Sanji) se confie

Malgré l'échec de sa série autour de Cowboy Bebop, Netflix est bien décidé à poursuivre son projet d'adaptation en live-action de One Piece, le cultissime manga d'Eiichiro Oda. Une nouvelle production qui inquiète déjà de nombreux fans et sur laquelle vient de se confier Taz Skylar, le comédien choisi pour incarner Sanji.

Taz Skylar a stressé à l'idée de jouer Sanji

A l'inverse de Iñaki Godoy - qui jouera Luffy, l'acteur n'a pas caché avoir été victime d'un énorme contre-coup à la suite de son casting pour cette série. "Au début, je ne ressentais pas la pression, a-t-il confessé auprès de Nuit Magazine. Puis, les quelques mois qui ont précédé l'annonce ont été ceux où j'ai finalement commencé à ressentir cette pression, avec une anticipation qui s'est construite d'une façon négative."

Une période compliquée à vivre pour Taz Skylar, qui avait "beaucoup de chose à gérer" en même temps. "Je jouais dans la pièce Hamlet au théâtre The Young Vic et dans le même temps, je devais passer entre deux et trois heures par jour à prendre des cours de Tae-Kwon-Do, puis des leçons de cuisine, tout ça après les représentations, a en effet détaillé le comédien. Sachant que je devais également essayer de garder une certaine normalité dans ma vie en tant qu'être humain."

Trop de pression pour ce rôle ? L'acteur se confie

Cependant, on vous rassure, là où la pression d'être à la hauteur du personnage du manga et l'attente des fans à son sujet ont pu être une source de stress pour lui, Taz Skylar l'a ensuite précisé, tout est aujourd'hui rentré dans l'ordre, alors même que le tournage devrait bientôt débuter en Afrique du Sud.

"J'ai atteint un stade où je me dis, 'Tu vas simplement faire de ton putain de mieux' et qu'importe ce qui doit arriver, a-t-il ainsi déclaré. Si j'arrive sur le plateau en me disant 'de quelle façon les gens veulent que je joue ça ?', je suis voué à l'échec. Mais si j'arrive en pensant, 'Ce rôle est le mien et je vais l'ouvrir pour y mettre mon coeur et mon âme', je sais que j'en serai toujours fier."

Il l'a ensuite ajouté, même s'il a conscience que cette série ne sera pas regardée et jugée de la même façon qu'un autre projet de la plateforme, il n'est plus question pour lui de se laisser envahir par de mauvaises pensées, "Laisser la pression des attentes provenant d'une énorme fan-base jouer avec ma tête, ça ne va pas m'aider. Je suis désormais passé outre cette pression, j'ai simplement l'esprit concentré sur mes entraînements, cette expérience, ce personnage, la matériel d'origine, ce nouveau continent dans lequel je viens d'emménager pour le tournage et la nouvelle famille qui m'a accueilli."

Des fans présents derrière ce projet

Par ailleurs, Taz Skylar a tenu à le préciser, tout n'a pas été négatif depuis qu'il a été casté et officialisé en tant que Sanji. Au contraire, il a vécu un vrai soulagement en réalisant qu'une partie des fans était ouverte et intriguée par ce projet en live-action, "La fan-base m'a accueilli d'une façon incroyable, ne vous méprenez pas. J'ai reçu des milliers de messages super gentils et doux, qui partagent une excitation pour cette série. Et je suis incroyablement reconnaissant envers chacun d'entre eux".

Cependant, il l'a une dernière fois rappelé, il s'interdit de se laisser dicter sa performance par ce soutien et ces retours, "Je ne dois pas me laisser impressionner par ça. La seule chose qui mérite ma concentration c'est ce qu'il y a devant moi et c'est ce rôle." Difficile de faire plus Sanji que cette façon de penser !