One Piece en série live-action : Iñaki Godoy inquiet de jouer Luffy ? La mise au point de l'acteur

Malgré l'énorme échec critique et public de son projet autour de Cowboy Bebop (la série a été annulée et n'aura pas de saison 2), Netflix ne compte pas s'arrêter d'adapter en live-action les mangas et anime les plus emblématiques issus de la pop-culture. Aussi, comme cela a été annoncé l'an passé, c'est la production d'une série adaptée de One Piece qui est actuellement en cours.

Iñaki Godoy inquiet de jouer Luffy ?

Un nouveau projet qui inquiète déjà les fans de l'oeuvre d'Eiichiro Oda, mais qui fait principalement le bonheur de Iñaki Godoy, le comédien qui a été choisi pour incarner Luffy. Alors que l'on pourrait penser qu'un tel rôle amènerait logiquement une énorme pression sur ses épaules, ce dernier a récemment profité d'une FAQ organisée sur son compte Instagram pour, à l'inverse, partager son excitation.

A la question, "Comment te sens-tu à l'idée de jouer Luffy ?", l'acteur de 18 ans a tout simplement confié, "Je me sens vraiment heureux. Très excité. Et vraiment reconnaissant pour cette opportunité." Puis, il l'a précisé plus loin, "Vous connaissez tous Luffy, ça va être vraiment génial. Légendaire !"

Le rôle parfait pour l'acteur

Un enthousiasme encourageant, d'autant plus qu'Iñaki Godoy se sent réellement en phase avec le héros de One Piece. Interrogé sur ce qu'il apprécie le plus chez le pirate, le comédien s'est montré dithyrambique à son sujet, "J'aime vraiment sa capacité à rêver en grand. Et j'aime la façon dont il prend soin de ses amis". Mais ce n'est pas tout, il a ensuite ajouté avec humour, "Et j'aime le fait qu'il mange beaucoup. Et puis c'est un pirate. C'est absolument incroyable. Comment pourrait-on ne pas aimer tout ça ?!"

En parlant de la passion de Luffy pour la nourriture, Iñaki Godoy s'est également déjà amusé à la mettre en scène sur ses réseaux sociaux. Au détour d'une story publiée il y a quelques jours, il s'est en effet pris en photo devant un barbecue avant de déclarer : "Taz Skylar [l'acteur choisi pour incarner Sanji, le cuisinier de l'équipage, ndlr], t'es où mon pote ? Je peux pas gérer ça".