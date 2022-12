Netflix prépare un film live-action sur le meilleur manga du moment, les fans sont déjà sûrs que ce sera "nul à chi*r"

En novembre dernier, Sony Pictures faisait pleurer des millions de fans à travers le monde en dévoilant la bande-annonce du film Knights of the Zodiac, son adaptation en live-action du manga Saint Seiya de Masami Kurumada, connu en France sous le titre de Les chevaliers du Zodiaque. Un projet qui s'annonce catastrophique et qui, malheureusement pour notre coeur, ne sera pas le seul du genre dans les mois/années à venir.

My Hero Academia va avoir son film live-action

Déjà à l'origine de l'horrible film Death Note (2017) et de la décevante série Cowboy Bebop (2021) - et alors qu'elle prépare en plus une fiction autour de One Piece, Netflix vient en effet d'annoncer qu'elle allait également s'attaquer à l'une des oeuvres les plus populaires et incontournables du moment au Japon. Ce lundi 12 décembre 2022, la plateforme de streaming a tout simplement confirmé qu'elle allait produire et diffuser... un film en live-action My Hero Academia, adapté du manga de Kôhei Horikoshi.

Un projet dont personne ne rêvait - l'anime, dont la saison 6 est en cours de diffusion, est déjà une réussite et les différents films d'animation mis en scène ponctuellement sont tout aussi cool et complémentaires au manga, mais qui serait déjà pleinement avancé en coulisses. Ainsi, c'est Shinsuke Satô (Bleach, Alice in Borderland) qui a été recruté pour le réaliser, tandis que le scénario sera écrit par Joby Harold (Obi-Wan Kenobi, Army of the Dead). Côté casting, il faudra en revanche patienter avant d'en savoir plus sur les acteurs choisis.

>> Ce fan de My Hero Academia fout la honte à toute une communauté à cause d'un comportement WTF et gênant <<

"Le film sera nul à chi*r"

Bien évidemment, à l'heure où les super-héros Marvel et DC sont omniprésents à Hollywood, il n'est pas surprenant de voir Netflix s'intéresser à un manga qui met en scène de jeunes apprentis héros dans un monde où les super-vilains n'ont jamais paru aussi influents et dangereux. Néanmoins, entre les characters desing originaux imaginés par Kôhei Horikoshi ou son histoire qui suit progressivement l'évolution des élèves au rythme de leurs cours, stages et des menaces qui s'imposent à eux, My Hero Academia semble être inadaptable sans paraître ridicule visuellement ou prendre le risque de ruiner son essence.

De fait, comme on pouvait s'en douter, les premières réactions sur Twitter sont loin d'être positives et optimistes. "Combien de bides il faudra pour que vous arrêtiez de vouloir tout adapter en live action ?" peut-on notamment lire, tout comme "Mais m*rde c'est quoi cette manie de faire tout en film ? J'imagine pas voir mon Deku incarné par un acteur à la con. Les anime en film ça ne fonctionne pas, surtout pas avec les héros assez particuliers de MHA !", "Ahahah le projet claqué au sol. Et ce qui est top, c'est que sur le tweet suivant, ils annoncent les scénaristes et ça rend le projet encore plus claqué au sol" ou encore "Je pense que le film sera nul à chi*r mais au moins j'aurais pas besoin de payer une place de cinéma pour le voir".

Autant dire que la pression sur les épaules des créateurs est encore plus lourde que celle sur les épaules de Deku.