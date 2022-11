"J'ai déjà sorti mon sac à vomi" : le film live-action de Saint Seiya (Chevaliers du Zodiaque) dévoile sa bande-annonce, les fans sous le choc

Dragon Ball Z, Death Note ou encore Ken le Survivant. Qu'ont en commun toutes ces oeuvres japonaises mythiques ? Elles ont chacune eu le droit à des adaptations live-action monstrueuses produites par des studios américains. Et quand on utilise le terme "monstrueuses", c'est véritablement au sens littéral tant les résultats à l'écran étaient aussi horribles que gênants.

Les chevaliers du Zodiaque en live-action, premières images

Malheureusement pour nos yeux, alors que Netflix, pourtant déjà critiqué pour sa version de Cowboy Bebop est actuellement en train de s'attaquer à One Piece, l'un des plus grands mangas de l'histoire, Sony Pictures a décidé d'adapter un autre titre incontournable de la pop-culture : Saint Seiya de Masami Kurumada, connu en France sous le nom de Les chevaliers du Zodiaque.

Oui, quelques années seulement après l'horrible nouvel anime de la plateforme de streaming, c'est un film en live-action signé Tomasz Baginski (The Witcher) qui débarquera cette fois-cisur nos écrans en 2023. Et si l'on se fie aux premières images dévoilées dans la bande-annonce, on peut déjà craindre un flop monumental.

Malgré un casting impressionnant composé de Famke Janssen (X-Men), Sean Bean (Game of Thrones), Mackenyu (futur Zoro de One Piece) ou encore Mark Dacascos (Hawaii 5-0), mais également un budget effets spéciaux / costume nettement moins radin que pour Dragon Ball Evolution en 2009, Knights ot the Zodiac - pourtant co-produit par la Toei Animation, a parfois des allures de fan-film un peu plus friqué que la moyenne. Le trailer n'est pas honteux, mais il est loin d'être rassurant et emballant, se rapprochant même parfois de Mortal Kombat, le très décevant film sorti en 2021.

Les fans du manga déjà déçus

Un constat que l'on peut également retrouver sur les réseaux sociaux où les premières réactions des fans sont loin d'être positives. Là où tout le monde a bien conscience qu'il est trop tôt pour juger le résultat final, les internautes peinent malgré tout à s'emballer et se révèlent même à l'inverse aussi méfiants que piquants envers ces images.

"Arrivera-t-il a faire pire que Dragon Ball Evolution ? Perso j'ai déjà sorti mon sac à vomi", peut-on lire sur Twitter, tout comme, "J'ai l'impression de voir les mêmes plans que Dragon Ball Evolution. Et c'est pas faute d'essayer de me les enlever du cerveau", "Pourquoi ils font ça ?! Ils savent que c'est intouchable ça sent le nanard à plein nez" ou encore "Cette bande-annonce est un appel à l'aide du seul scénariste parce qu'il trouve pas les tomes et a besoin qu'on lui dise c'est quoi le scénario de Saint Seiya en fait". Oui, ça fait mal.