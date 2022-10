Ce fan de My Hero Academia fout la honte à toute une communauté à cause d'un comportement WTF et gênant

Depuis plusieurs années maintenant, l'univers du manga et des anime se démocratise et arrive désormais à toucher un public toujours plus large grâce à une offre qui n'a jamais été aussi vaste et importante. Un véritable soulagement pour les fans de la première heure qui, durant longtemps, s'étaient vus accoler des étiquettes particulièrement déplaisantes.

Les adeptes de mangas / anime enfin acceptés

Entre ceux qui étaient accusés d'être des "no life" parce qu'ils pouvaient lire un tome n'importe où/n'importe quand et passer des week-end entiers dans le noir à mater des épisodes, ceux qui étaient considérés comme puceaux en raison de leur amour pour ces personnages aux mensurations abusées, ou encore ceux à qui il était reproché de ne pas se doucher / laver à cause d'une acné parfois conséquente ou des fortes odeurs qui se dégagent des différentes conventions, il n'a clairement pas toujours été facile d'admettre publiquement que l'on était passionné par les enquêtes de L ou que l'on vibrait devant les aventures de Luffy.

Mais ça, c'était avant. Ou presque. Si l'image du fan de mangas/anime est aujourd'hui restaurée (Hallelujah), il n'est cependant pas rare que l'un d'entre eux arrive à l'occasion à tout gâcher à travers un comportement gênant. On pense par exemple à celui qui se cache derrière une PP manga sur Twitter pour balancer des propos sexistes ou celui qui déplore le casting d'une actrice lors d'une adaptation en live-action car elle n'a pas autant de poitrine que le personnage papier. Des remarques qui nous prouvent qu'ils n'ont jamais approché une vraie femme de leur vie et que, même dans les Sims, personne ne veut d'eux.

Un fan de My Hero Academia fout la honte à tout le monde

Et malheureusement pour la communauté manga / anime qui aimerait pouvoir savourer le retour de Bleach en paix et qui a encore du mal à se faire entendre quand elle dit que L'Attaque des Titans est à mettre dans la même catégorie qu'un Game of Thrones, un nouveau spécimen vient de faire son apparition (ou refaire son apparition, la vidéo date de quelques mois) et ruiner en l'espace de quelques secondes des années de travail.

Comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, un fan de My Hero Academia - cosplayé en version cheap de Deku, a été filmé en train de prendre beaucoup trop (mais genre VRAIMENT BEAUCOUP TROP) de plaisir à tester la technologie ImagineVR mise en place sur le stand d'une convention. Oui, celle-ci lui permettait de simuler un acte sexuel avec une poupée gonflable et, à en croire son excitation, c'était visiblement le rêve de sa vie. Même Denji de Chainsaw Man ou Onizuka de GTO ne sont jamais apparus aussi désespérés...

Si vous cherchiez le moment malaise de l'année, on l'a trouvé.

